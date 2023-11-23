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網球／網壇世界盃固守傳統 約克維奇轟改制沒特色

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
「網球世界盃」台維斯盃改制後，淘汰賽階段連4年都在西班牙舉辦，有違主場優勢的老傳統特色。(photo from Wikimedia)
「網球世界盃」台維斯盃改制後，淘汰賽階段連4年都在西班牙舉辦，有違主場優勢的老傳統特色。(photo from Wikimedia)

「網壇的世界盃」台維斯盃賽制遭球王抨擊！塞爾維亞球王約克維奇正備戰台維斯盃中，他23日表態這項賽事必須重回過去的特色，不該在2019年改制後，連續4年淘汰賽都在西班牙舉辦。台維斯盃是一項極具歷史的百年賽事，是以國家隊為單位的男網團戰，在兩國相遇時輪替當地主，地主有權決定比賽地點、場館種類，並享有本國球迷助威的優勢，主場優勢是台維斯盃一大特點。

改制失特色

根據《英國廣播公司》報導，2023年網球台維新盃來到八強賽階段，球王喬科維奇代表塞爾維亞，備戰與英國隊的八強賽，約克維奇受訪抨擊改制後的台維斯盃失去特色，「2019年改制後，淘汰賽階段都位於西班牙舉行，連續4年都在同一個國家舉辦的比賽，有違台維斯盃是網壇世界盃的名號。」約克維奇認為這是一項全球國家隊都參與的網球盛會，賽事不該在同一個地方待超過一年。

約克維奇提及的特色是台維斯盃的「主場優勢」，兩國相遇時會輪替當地主（待下次相遇時主隊變客隊），地主有權決定比賽地點、使用的場館種類（紅土、硬地、室內硬地、室內紅土等），且享有主場球迷壓倒性的助威，這是台維斯盃極具觀賞魅力的特點。


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備戰台維斯盃八強賽的約克維奇。（photo from Novak Djokovic Facebook Officials）

全球層層賽制

雖然主場優勢特色仍存在，但改制後最精彩的淘汰賽階段，反而都回到同地舉行（西班牙），而不像區域組、世界組、決賽外圍賽，仍由對決兩隊抽籤輪替主客場。像本屆西班牙早在小組賽就出局，八強所有隊伍都沒有主場優勢、也影響入場收視率。

台維斯盃是一項歷史悠久的男網團戰，已舉辦超過百年，台維斯盃的對戰是由單打與雙打組成的團戰，且以國家隊為單位，總計超過130個國家隊與役。賽制分成世界組與區域組，區域由美洲區、歐非區、亞／大洋區所組成，三大區各自有多個層級，唯有向上爬才能挑戰世界組，而各大區的一級球隊表現良好，能挑戰升級至隔年的世界組，同理，世界組輸球的國家也會遭遇降級戰，敗者掉回所屬區域的一級。

爭明年決賽資格

決賽圈可以視為台維斯盃正賽，由世界組表現良好的隊伍，獲得隔年闖入決賽圈的資格，決賽圈將有16支球隊，進行小組賽後殺出最終8強、進行單淘汰賽，最後爭奪該年份世界冠軍。


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台灣明年闖台維斯盃決賽圈，就靠一哥許育修。（photo from許育修臉書粉專）

我國過往未有殺入決賽圈紀錄，但今年在世界一組表現出色，9月中旬作客到羅馬尼亞，靠著一哥許育修單雙打都贏球，加上「夜市球王」曾俊欣第一點清盤對手的氣勢，以直落三拿下台灣史上世界一組首勝，鎖定了決賽圈外圍賽資格，明年若能闖關成功，就能衝進決賽16強，抽籤將於今年決賽結束後舉行，我國仍有希望抽到主場作戰，享受台維斯盃特色的「主場優勢」。

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台維斯盃 許育修

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