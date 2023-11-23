中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

BWF超級750系列的中國大陸羽球名人賽，我國男單好手「左手重炮」林俊易今天在男單第二輪賽事遭遇世界排名第2名的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），最終以21：18、21：17爆冷勝出，挺進到男單8強賽。

24歲的林俊易目前男單世界排名第21名，今年個人已經拿下過泰國羽球名人賽與高雄名人賽兩座冠軍，不過在近期的歐洲與亞洲站賽事中，除了南韓名人賽曾闖進到8強外，其他都在前兩輪就止步。

不過本周轉戰總獎金115萬美元的中國名人賽，林俊易也再次突破，今天在男單第二輪碰上世界排名第2名且生涯還不曾有過對戰勝場紀錄的金廷，林俊易在首局雖然與金廷一路拉鋸，不過在18：16落後時，他卻連得5分逆轉關門，先下一城。

第二局林俊易更是乘勝追擊，開局就打出3：0的攻勢，局中更一度取得5分領先，儘管在20：13取得7個賽末點時，一度遭到金廷化解前4個，但最終仍是以21：17勝出，奪下生涯對戰首勝，也挺進到男單第3輪。