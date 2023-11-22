郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區秘書長 國際賽明年登台

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀，近日於世界飛鏢總會（World Darts Federation）亞太區委員會第一屆理事會議中，獲選為首屆理事兼秘書長，加上中華民國飛鏢協會也首次成功爭取「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」來台舉辦，展現我國在競技飛鏢運動發展的成果。

郭金耀18日在世界飛鏢總會亞太區委員會第一屆理事會議中，由16個國家代表共同投票獲選為首屆理事兼秘書長，另澳洲代表Kevin James及韓國代表Na Seung Heum獲選為委員會正、副主席。

除此之外，中華民國競技飛鏢總會歷史性首次成功爭取「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」來台舉辦，將於2024年11月2至6日在台北體育館盛大登場，預計將會有來自亞太地區超過13個國家派出代表隊來台參賽，其中包括日本、南韓、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、伊朗、印度、巴基斯坦、蒙古、香港及澳門，而世界飛鏢總會也將派出高層親自來台支持，熱鬧可期。

在「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」結束後，飛鏢總會亦將於2024年11月8至10日，在同場地舉行「第15屆中華民國全國飛鏢公開賽暨市長盃國際飛鏢邀請賽」，預計將有超過10個國家派出代表隊來台參賽，而我國除將派出最強代表隊迎戰外，預計國內參賽選手將突破2000人，絕對是2024年在台單項運動的代表性國際賽事之一。