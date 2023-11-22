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郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區秘書長 國際賽明年登台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國飛鏢總會會長郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區理事與秘書長。圖／中華民國飛鏢總會提供
中華民國飛鏢總會會長郭金耀獲選世界飛鏢總會亞太區理事與秘書長。圖／中華民國飛鏢總會提供

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀，近日於世界飛鏢總會（World Darts Federation）亞太區委員會第一屆理事會議中，獲選為首屆理事兼秘書長，加上中華民國飛鏢協會也首次成功爭取「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」來台舉辦，展現我國在競技飛鏢運動發展的成果。

郭金耀18日在世界飛鏢總會亞太區委員會第一屆理事會議中，由16個國家代表共同投票獲選為首屆理事兼秘書長，另澳洲代表Kevin James及韓國代表Na Seung Heum獲選為委員會正、副主席。

除此之外，中華民國競技飛鏢總會歷史性首次成功爭取「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」來台舉辦，將於2024年11月2至6日在台北體育館盛大登場，預計將會有來自亞太地區超過13個國家派出代表隊來台參賽，其中包括日本、南韓、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、伊朗、印度、巴基斯坦、蒙古、香港及澳門，而世界飛鏢總會也將派出高層親自來台支持，熱鬧可期。

在「第20屆亞洲太平洋國際飛鏢錦標賽」結束後，飛鏢總會亦將於2024年11月8至10日，在同場地舉行「第15屆中華民國全國飛鏢公開賽暨市長盃國際飛鏢邀請賽」，預計將有超過10個國家派出代表隊來台參賽，而我國除將派出最強代表隊迎戰外，預計國內參賽選手將突破2000人，絕對是2024年在台單項運動的代表性國際賽事之一。

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