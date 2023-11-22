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足球／阿根廷險勝巴西幫球迷報仇 梅西：不能容忍球迷被毆打

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西(左)。 路透
梅西(左)。 路透

球王梅西（Lionel Messi）代表阿根廷出征2026年世界盃資格賽，今天對上地主巴西，賽前有阿根廷球迷被巴西警方持警棍打到濺血，梅西氣到離場表達抗議。比賽恢復後，兩隊戰況激烈，阿根廷奧塔門迪（Nicolas Otamendi）下半場第62分鐘頭槌破網，幫助阿根廷以1：0險勝巴西。

本場比賽不只場邊發生衝突，場上也踢得特別火爆，雙方共發生42次犯規，巴西共領到3張黃牌和1張紅牌，比賽尾聲只能10人應戰。比賽結束後，阿根廷以5勝1敗重返資格賽分組龍頭；巴西2勝3敗，跌至第6。

梅西在社群網站發文表示：「這支球隊將繼續創造歷史，我們在馬拉卡納球場取得勝利，但阿根廷人再次被巴西人毆打和鎮壓，這是不能容忍的，這太瘋狂了，必須立刻停止。」

梅西賽前和巴西22歲小將羅德里戈（Rodrygo Goes）有言語交流，據阿根廷媒體「TyC Sports」報導，羅德里戈當時嗆梅西，「你這個懦夫！」梅西則回他：「我們是世界冠軍，為什麼是懦夫？」

阿根廷 巴西 梅西

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