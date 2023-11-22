快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西離場表達抗議。 法新社
梅西離場表達抗議。 法新社

南美兩大足球強權阿根廷巴西，今天在2026年世界盃資格賽交鋒，沒想到開賽前卻發生球迷肢體衝突，巴西警察竟持警棍毆打阿根廷球迷。阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）看不下去，率隊退場回休息室表達抗議。

球迷發生衝突後，負責維安的巴西警察竟持警棍狂打阿根廷球迷，有人被打到哭出來，甚至頭破血流，梅西與隊友想制止巴西警察行為但卻被無視，梅西隨後「搖手指」示意隊友們，回休息室表達抗議。

梅西還被拍到在場上與巴西前鋒羅德里戈（Rodrygo Goes）言語交流，梅西甚至抓著對方後頸，雙方表情都相當嚴肅。

另外，阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也對巴西警方的做法十分不滿，一度走到場邊，作勢出手教訓維安人員。馬丁尼茲在去年世界盃成名，但他把金手套獎放在胯下慶祝，還表示要向法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）「默哀1分鐘」，都引發不少球迷批評。

比賽後來恢復進行，雙方在場上的火爆程度不亞於觀眾席，上半場結束0：0平手，巴西已累積3張黃牌及16次犯規。

巴西 阿根廷 足球 梅西

相關新聞

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

南美兩大足球強權阿根廷與巴西，今天在2026年世界盃資格賽交鋒，沒想到開賽前卻發生球迷肢體衝突，巴西警察竟持警棍毆打阿根廷球迷。阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）看不下去，率隊退場回休息室

自行車／因為太難，所以一次就要成功：一日雙塔，成就解鎖！

到現在還有點不敢相信，自己以23小時32分騎完一日雙塔520公里。從台灣最北端的富貴角燈塔騎到最南端的鵝鑾鼻燈塔。

足球／9521人進場中華隊0：1不敵大馬 陳柏良盼明年拚回來

中華男足今天在主場台北田徑場與馬來西亞進行世界盃亞洲區資格賽第二輪賽事，儘管雙方在整場比賽一路拉鋸，但馬來西亞靠著第72...

中國羽賽／膝蓋無大礙 戴資穎輕取蘇妮妲晉級第二輪

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單首輪遭遇世界排名第14名的泰國好手泰國蘇妮妲（Supa...

2024元旦健走報名進入最後階段 頭獎可獲現金10萬紅包大禮

第21屆「元旦健走」的報名受理已經進入最後倒數階段，主辦單位特別呼籲還沒完成報名繳費的朋友們，千萬別錯過了！ 「2024元旦健走」由希望基金會與臺北市政府體育局共同主辦，報名者除可獲得市價198

中國羽賽／連續7周出賽 周天成不敵普拉諾首輪止步

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽本周點燃戰火，我國羽球一哥周天成今天在男單首輪賽事與印度好手普拉諾（H. S. Pr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。