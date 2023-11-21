中國羽賽／膝蓋無大礙 戴資穎輕取蘇妮妲晉級第二輪

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單首輪遭遇世界排名第14名的泰國好手泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），戴資穎最終僅花35分鐘就以21：17、21：13直落二勝出，挺進到第二輪賽事。

戴資穎上周在日本名人賽8強賽與美國華裔女將張蓓雯一路拉鋸，在前兩局打完雙方1：1平手後，戴資穎在第三局落後的情況下因為膝蓋不適決定退賽，止步於8強賽。

而本周戴資穎則是續戰總獎金115萬美元的中國名人賽，並在首輪就碰上世界排名第14名的泰國好手蘇妮妲，還在首局開賽就打出10：2的攻勢，也展現膝蓋狀況應無大礙，儘管局中一度被追到2分差距，但戴資穎仍是穩住陣腳，以21：17先下一城。

第二局戴資穎乘勝追擊，在整局都沒有落後的情況下，局中也將領先差距進一步擴大，最終以21：13勝出，第二輪將對上地主選手張藝曼。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供

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