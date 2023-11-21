中國羽賽／連續7周出賽 周天成不敵普拉諾首輪止步

BWF超級750的中國大陸羽球名人賽本周點燃戰火，我國羽球一哥周天成今天在男單首輪賽事與印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）連續兩周碰頭，最終周天成就以18：21、20：22敗下陣來，止步於首輪。

周天成上周在日本名人賽一路挺進到4強賽，包括在16強賽與普拉諾苦戰3局後勝出，不過4強賽面對中國好手石宇奇最終以直落二出局，無緣爭冠。

本周的中國名人賽也是周天成自杭州亞運後連續第7周出賽，並且在首輪就再度遭遇強敵普拉諾，而雙方也再度打出一場激烈的拉鋸戰，首局前段周天成雖然一路領先，不過在局中卻被對手打出4：0攻勢逆轉，普拉諾也以21：18先下一城。

第二局兩人依舊打得相當拉鋸，雙方一路拚戰到19：19後，周天成卻出現回擊失誤，讓普拉諾取得本場比賽一個賽末點，但周天成隨即穩住陣腳成功化解，但最終普拉諾仍是靠著周天成失誤，以22：20拿下勝利，周天成則是止步於首輪。

我國今天出賽的人馬中，截至目前為止僅有王子維在男單首輪的內戰中擊敗蘇力揚，以及混雙楊博軒／胡綾芳取得第二輪門票，稍晚羽球一姊戴資穎也將登場出戰泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）。