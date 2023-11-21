台北國道馬聯名超人力霸王 布雷薩終點坐鎮
1995年首度舉辦至今的國道馬拉松，今年首度與日本特攝IP《超人力霸王》合作，將於明年3月10日攜手帶領跑者一同來到「ISUZU台北國道馬拉松」的世界，在今天的記者會上超人力霸王布雷薩也親臨現場，一同宣布賽事即日起開放報名至明年1月18日止。
台北國道馬拉松是全台第一個封國道舉行的馬拉松賽事，讓跑者能夠享受在國道上肆意奔跑的感覺，而今年台北國道馬拉松不僅再與台北合眾汽車合辦賽事，更是結合日本特攝IP《超人力霸王》，邀請到超人力霸王布雷薩一同參與。
在今天記者會上與會來賓也透過變身器一同召喚布雷薩到現場，而比賽當天布雷薩也將坐鎮終點，除了要一同守護國道安全，更邀請跑者一同加入加入地球防衛隊，今年報名禮包括紀念衫、號碼牌以及完賽毛巾、獎牌，也將有布雷薩相伴。
路跑協會秘書長陳華恒表示，這是路跑協會首次與日本知名特攝IP進行合作，「因為超人力霸王本身就是代表守護老百姓安全，希望藉由這次的合作讓民眾更了解國道安全駕駛理念，這次賽事我們也結合超人力霸王推出相關紀念品、毛巾、獎牌，希望吸引小朋友一同參與，培養運動習慣。」
台北國道馬拉松將分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組、疾速3公里組共1萬2000個名額，即日起開放報名至明年1月18日止，其中極速3公里組將沒有年齡限制，年滿8歲以上將可以選擇飛速10公里組，希望讓一家人留下一個更美好的國道回憶。
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