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武術／世錦賽陳宥崴摘金 孫家閎鍍銀

中央社／ 台北20日電
世錦賽陳宥崴摘金。 武術總會臉書
世錦賽陳宥崴摘金。 武術總會臉書

在美國沃斯堡舉行的第16屆世界武術錦標賽，台灣好手陳宥崴在當地時間18日拿下男子太極劍金牌，孫家閎獲得男子太極拳銀牌。

世界武術錦標賽由國際武術總會（InternationalWushu Federation）主辦、每2年一次，是武術單項賽事中層級最高的比賽，2019年台灣獲得1金2銅，2021年則因為COVID-19疫情關係停辦，今年則從11月17日到20日在美國登場。

台灣在武術運動今年表現出色，7月成都世大運拿下1金1銀2銅，其中孫家閎包辦太極拳金牌、太極劍銀牌；杭州亞運則是靠著張煥宜拿下1面男子散打銅牌。

陳宥崴雖然在杭州亞運無緣站上頒獎台，但他返台後就積極投入世錦賽的訓練、調整狀態，終於如願替台灣拿下武術世錦賽在太極劍項目的首面金牌，而隊友孫家閎則獲得太極拳銀牌。

體育署透過新聞稿表示，台灣選手於過去幾年間，克服疫情影響，持續積極訓練、累積實力，努力於各項國際賽事爭取佳績，未來將持續挹注培訓參賽所需資源及行政後勤支援。

孫家閎 世錦賽 亞運

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