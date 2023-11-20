足球／世界盃資格賽回台北主場 中華隊明戰馬來西亞全力搶勝

中華男足隊明天晚間7點將在台北田徑場出戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，首場主場賽事面對小組第三檔次的馬來西亞隊，總教練懷特（Gary White）和隊長陳柏良盼球迷進場支持，中華隊也會盡力留下勝利。

世界盃資格賽亞洲區共要進行五輪，中華隊過頭關後，第二輪和阿曼、吉爾吉斯以及馬來西亞同組，將各進行主、客場兩回合對戰，前兩名可晉級第三輪，同時取得亞洲盃資格；中華隊6場賽事分別在11月、明年3月和6月舉行，16日客場碰分組第一檔次的阿曼，中華隊以0：3落敗，同日馬來西亞主場上演「下剋上」戲碼，以4：3擊敗吉爾吉斯。

中華隊第2戰回到主場迎敵，面對的是2018年曾在同樣場地進行國際友誼賽的馬來西亞，當時也是懷特執教中華隊的告別戰，中華隊在吳俊青、朱恩樂上下半場各進一球下以2：0拿下勝利。

相隔5年再碰頭，今天兩隊先由總教練和球員出席賽前記者會。懷特提到，客場之旅雖沒能拿下勝利，但仍為英勇奮戰的中華隊選手們驕傲，接下來回到主場，他說：「希望能看到滿滿的觀眾為中華隊加油，帶給對手壓力，和藍翼軍團一起奮戰，也希望選手讓孩子們看到中華隊拚戰身影。」

回到中華隊，隊長陳柏良在角色與心態上有所轉變，現在的變得更成熟，中華隊也擁有眾多年輕有潛力的選手，且他和懷特合作多時，彼此都很熟悉對方的想法，「教練需要我在哪裡，我就會在哪裡，期望帶給中華隊穩定的力量。」陳柏良還開玩笑說，如果中華隊需要自己去當守門員也會義不容辭上場，「眼下最重要的就是明天的比賽，在近萬球迷朋友面前拿下比賽。」

中華隊和馬來西亞隊的交手明晚7點開踢，這將是中華男足隊2019年卡達世界盃資格賽後再登台北田徑場，目前門票已於udn售票網和各大超商販售。