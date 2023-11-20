軟網／亞運3金日將報到 花蓮太平洋盃12月鳳林開戰

「2023花蓮太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽」將於12月9日至11日於花蓮鳳林隆重登場，賽事今年邁入第26屆，適逢在杭州亞運後舉辦，地主台灣之外，包含日本、韓國等軟網傳統強國精銳盡出，皆派出亞運國家代表隊角逐此次賽事，預計將延續亞運熱潮，也持續增加花蓮及鳳林的國際能見度。

中華軟網隊是亞運傳統奪牌重點，杭州亞運共奪下3銀2銅，今年太平洋盃除了亞運中華隊代表隊陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘等原班人馬再戰，日本奪下亞運男團金牌的選手也全員到齊，包含囊括三金的上松俊貴，加上韓國亞運代表隊選手，讓台灣觀眾不用出國，就能欣賞國際級競技水準。

除了3支強權，蒙古、巴基斯坦、泰國、柬埔寨、寮國、​馬來西亞、越南等國都將來台，花蓮在地鳳林也組隊參賽。

太平洋盃2019年首度升格成國際賽，由中華民國軟式網球協會、花蓮縣體育會與花蓮縣鳳林鎮體育會共同辦理，中華軟式網球協會負責與各國軟式網球協會和亞洲軟網聯盟三邊連繫，取得亞洲軟網聯盟授權，當年鳳林鎮全鎮總動員、兢兢業業、如履薄冰地籌辦，各國中小校長均擔任各組組長、副組長，鎮公所各課室主管、體育會重要幹部亦擔任重要職務，總共動員了300多名志工，讓首屆賽事活動圓滿，深獲好評。

今年賽事除了複製上屆成功經驗，還集結各國頂尖選手與會，不僅增加賽事精彩度，更讓台灣及鳳林青少年選手有機會與國際選手交流，增加實戰經驗、充實膽識。

中華民軟式網球協會理事長朱文慶表示，透過運動賽事促進國際間的相互交流，是最健康與直接的方式，「我們也相信在鳳林這個國際認證的美好慢城，透過大家的齊心共力，一定能為臺灣型塑真、善、美的國際形象，為軟式網球運動有效行銷正面的意象。」

朱文慶也代表協會，感謝教育部體育署、外交部、花蓮縣政府、鳳林鎮公所與各贊助廠商的大力支持，更期待軟網運動在更多資源的挹注下，能推展順遂，在更多人的親力親為下，更加蓬勃發展。