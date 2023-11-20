健美健身／健美協會推廣樂齡健身自信比賽

年末由中華民國健美健身協會所主辦的全國健美健身錦標賽中，最吸引全場目光焦點的資深比基尼項目及健身親子雙人組項目中，集優雅與力量相互交織融合，更帶動現場親友團展現出家庭活力和健康生活的風采。

今關喜久子帶著孫女贏得健身親子雙人組10歲以下量級冠軍，以她們卓越的協同配合和極致的訓練成果贏得了評審和觀眾們的一致讚譽。這量級的的子女各個活力滿溢，營造了一個動人的畫面，讓現場觀眾難以忘懷。

壓軸項目為資深女子比基尼58歲以上量級，樂齡選手們不僅在舞台上呈現了極富女性魅力的優雅姿態，還透露出她們在健康生活方面的堅持。透過比賽，她們分享了如何在繁忙的現代生活中找到平衡，培養家庭中的共同興趣，同時強化身心健康，在62歲的麗嫻、67歲的麗川、69歲的桂蘭以及70歲的穗慈在舞台上相互勉勵享受舞台當中，台下應援團及觀眾們為每一位參賽的姊姊們加油鼓勵。評審們不僅專業評分技巧，更欣賞到家庭親友凝聚力的默契。