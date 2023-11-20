預防泳池溺水意外 玖炬光電與國衛院成功開發AI蒼鷹泳護系統

玖炬光電公司與國家衛生研究院攜手合作，在今天（20日）發表共同開發的「AI蒼鷹泳護系統」，為台灣運動場館、社區大樓泳地等各式泳域場所提供更安全有效的防溺預警機制。這項技術透過國家型計畫支持，從場域數據、技術研發到所有軟硬體開發與應用，皆源自台灣科研新創AI技術，透過分析與AI模型訓練龐大泳客的游泳及活動數據資料，預先發現泳客異常泳姿，進一步防止溺水事件的發生。目前這項技術已實際應用在新北市五股國民運動中心、國立台北護理健康大學水療中心等，提供民眾最安心的游泳環境，暢快享受游泳樂趣。

游泳池是玩水或健身的好去處，但即使場邊有救生員看顧，仍有發生溺斃意外的可能。由於泳客陷入溺水狀態時，因聲道吸進水而無法發聲求救，整個溺水過程發展快速且無聲無息，使救生員或周遭的泳客難以察覺到溺水事件正在眼前發生。

為了阻止泳池溺斃悲劇不斷重演，玖炬光電公司與國家衛生研究院共同開發的「AI蒼鷹泳護系統」，以AI智能化視覺偵測泳客游泳的影像，搭配防溺專屬演算法，從追蹤泳客游泳影像數據、搭配時間與空間軸的多項參數建立溺水前特徵以偵測異常，進而觸發聲光警示，可在第一時間通知救生員可能有溺水狀況發生，並透過獨家提出的象限區分警報設計，協助救生員在第一時間發現溺水者位置，並立即進行救生的工作。本系統的分析和預警功能，大大提升台灣泳池場館的安全性並降低溺斃意外的發生。

研發團隊之一國家衛生研究院醫工奈米所副所長廖倫德表示，目前泳池場館雖有使用安全攝影機監看維護泳客安全，也有提供管理人員查看泳池使用情況，但多數僅能作為意外發生後的蒐證採集，在偵測危險與防範溺水事件的安全防護上，功能極為被動及有限，透過AI蒼鷹泳護系統，能輔助救生員把握搶救溺水者的黃金時間，不再只是事後採證，更進一步提前預警防範意外發生，減少醫護人員緊急醫療救護的出勤壓力並降低醫療人力成本。這項技術未來還可以延伸應用在高齡患者的復健動作矯正偵測、失智患者的日常行為偵測關懷等，提前為台灣即將到來的超高齡社會做好準備。

玖炬光電公司博士沈建佑強調，「AI蒼鷹泳護系統」的開發精神及理念，是以蒼鷹精準捕捉獵物的動作結合光速閃電，強調更精準、更迅速、更直接地提升泳池安全，不僅適用於運動場館的泳池，也能針對社區大樓泳池，量身提供安全防護的功能。此外，本專案採用硬體與Spark迪維科的高品質MIT資安認證Advanced系列攝影機，透過高速運算的AI技術，有助於影像輸入更加穩定且清晰！未來持續與Spark迪維科策略合作，將此防溺輔助系統整合進Spark智慧管理平台（Argo），增加更多管理層面的應用，讓終端客戶有更多的選擇。