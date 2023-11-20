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ATP年終賽／復仇拍下地主希望 約克維奇捧破紀錄第7冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇親吻ATP年終賽金盃，這是破紀錄的第7座年終賽金盃。路透
塞爾維亞「世界球王」約克維奇親吻ATP年終賽金盃，這是破紀錄的第7座年終賽金盃。路透

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）再度用球拍寫下歷史，台灣時間今天凌晨進行的ATP年終賽最終戰，他以兩個6：3拍下義大利「地主希望」辛納（ Jannik Sinner），迎接破紀錄的第7座年終賽金盃，同時是本季第7冠，離生涯百冠只差最後2步。

36歲的小約預賽遭辛納中斷19連勝，當時3盤激戰超過3個小時；決賽再碰頭，小約甜蜜復仇，且只花1小時又43分鐘就鎖定勝利。

今年4大滿貫都打進決賽的小約，只有溫布頓錯失金盃，單季勇奪3大滿貫加上辛辛那提名人賽、巴黎名人賽以及壓軸的年終賽冠軍，穩坐球王寶座的小約說：「這是我生涯最棒的球季，毫無疑問。」

今年年終賽落腳義大利杜林，辛納成為「地主希望」，小約透露最終戰能和地主交手氣氛非常好，「我很以最後兩天自己的表現為榮，面對阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和辛納，或許是現今我和梅德維夫（Daniil Medvedev）外的最好球員，他們打球的方式，我必須更加強。」

小約分享說，決賽使用的戰術和分組賽面對辛納時並不同，「整體來說，這是非凡的一周。」

9度打進ATP年終賽，小約只錯失2冠，2008、10、11、14、15、22年和今年都登頂的他，年終賽冠軍數超過「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），獨居史上首位。

再度締造紀錄的小約，和場邊的兒子、女兒一起慶祝榮耀時刻，小約感性說，很開心自己能在兒女懂事時仍在場上奮戰，「他們帶給我的生活快樂和喜悅，給了我力量。」

辛納 阿爾卡拉斯 Roger Federer

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