網球／培育網壇明日之星 盧彥勳青少年年終賽落幕

連續3年舉行的「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」今天在彰化員林運動公園圓滿落幕，國內網球傳奇名將盧彥勳持續勉勵下一代，推動台灣未來希望追尋夢想，他強調不只最終贏球選手才是勝利者，能踏上年終賽舞台就代表過去整年的辛勤努力和成績肯定，盼活動幫助小球員持續成長。

「連續三年，看到我們小選手很認真、很努力，這是我們想要呈現的，從這樣對抗中，去學習、去累積經驗。」盧彥勳今年賽前也舉辦分享會，且有分析與討論互動和小選手溝通，並跟對每個選手面臨的問題一同討論，「也期許透過這樣分享會，第一線接觸小選手，試著幫助他們重新思考問題，找出解答。」

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」總獎金新台幣38萬元，賽事邀請全台優秀的16歲以下及14歲以下的男、女選手，依照年齡與性別分成4組，各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍、分組第二對抗爭取季軍，冠軍可獲得獎金3萬元。

U16女單冠軍高芷涵今年首次參加，她覺得從不論分享會或是私下請教都受益良多，「特別是比賽時的心理狀態，盧彥勳提醒我，這顆球沒打好，不要想上一顆球怎樣，持續去面對下一顆球，這很有用。」

U14男單冠軍毛冠淮決賽打滿三盤力退楊庭禾，他特別感謝盧彥勳的分享會，學習控制場上的情緒，懂得去接受比賽過程，穩定心情去打好眼前的比賽，「彥勳前輩告訴我，失誤時不要去想，要去接受，要去思考贏球，努力、盡力、用心去打。」