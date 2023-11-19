健美健身／全國親子健美健身嘉年華熱鬧展開

第四屆健身先生比基尼小姐及第五屆全國健美健身錦標賽，於明湖國中活動中心熱鬧展開，現場吸引爆滿觀眾及應援團，歡樂氣氛在寒冷的天氣中形成ㄧ股暖流，活絡每位參與的運動員。

六日賽事共吸引281位運動員參加505個項次，運動員們享受站在充滿夏威夷風格的舞台燈光下展現自我魅力絲毫未受寒流影響。