健美健身／全國親子健美健身嘉年華熱鬧展開
第四屆健身先生比基尼小姐及第五屆全國健美健身錦標賽，於明湖國中活動中心熱鬧展開，現場吸引爆滿觀眾及應援團，歡樂氣氛在寒冷的天氣中形成ㄧ股暖流，活絡每位參與的運動員。
六日賽事共吸引281位運動員參加505個項次，運動員們享受站在充滿夏威夷風格的舞台燈光下展現自我魅力絲毫未受寒流影響。
中華民國健美健身協會理事長許安進致詞時強調，健美健身為所有運動之母，當大家都能投入身體健康的運動後強身健體，就能大大減少跑醫院的機會，尤其是看到62到70歲的資深比基尼運動員在舞台上深情的展現自我，及逐年增長參賽的人口趨勢，代表樂齡銀髮產業未來發展潛力無窮，希望大家都能持續保持健身習慣。
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