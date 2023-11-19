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定向越野／亞洲盃中華隊傳捷報 共獲1金1銀1銅

聯合報／ 即時報導
3名奪牌好手，黃敏惠（左起）、陳怡芳、林冠妤。圖／中華定向越野協會提供
3名奪牌好手，黃敏惠（左起）、陳怡芳、林冠妤。圖／中華定向越野協會提供

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽今天（19日）在吉隆坡繼續進行中距離賽，台灣「定向一姐」黃敏惠在有33名女將競逐的女子菁英組搶下1面銀牌，為中華隊拿下這次國際賽的第2面獎牌。中華隊另一位女將陳怡芳挑戰女子35歲組，一馬當先完賽奪得金牌。中華隊此次角逐大馬賽事，共獲1金1銀1銅。

中華隊男選手此次參賽雖未奪牌，但陳彥龍與楊正宇也能保持前12名水準，中華隊帶隊教練楊晁青今天也登場參加男子菁組中距離賽，以第6名作收，陳彥龍排名第7，楊正宇第12。

台灣還有3位好手自行報名參賽，林冠妤今天在女子菁英組成績僅次於黃敏惠，奪下銅牌。男子菁英組另有台灣聽障好手柳旻宏以第17名完賽，許靖胤則排名第11。為期2天賽事總計來自台灣的選手共獲得1金1銀2銅。

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽世界級好手都來報到，包括比利時、日本、香港、泰國、新加坡、印尼及中華隊，馬來西亞國內好手更是全員出動，今天各組競爭都很激烈，男子菁英組50人參賽，女子菁英組33人。

教練林志遠賽後表示，馬來西亞此次辦理國際賽，在政府支援與企業贊助下，場面非常盛大，雖然天氣較炎熱，影響選手表現，但中華隊仍拿出平日訓練成果，值得肯定。

今天賽事結束後，大會隨即舉行頒獎閉幕典禮，中華隊訂明天（20日）返國。

黃敏惠共獲得1銀1銅。圖／中華定向越野協會提供
黃敏惠共獲得1銀1銅。圖／中華定向越野協會提供
陳怡芳在女子35歲組奪得金牌。圖／中華定向越野協會提供
陳怡芳在女子35歲組奪得金牌。圖／中華定向越野協會提供

中華隊 比利

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