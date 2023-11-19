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健力／楊森健力世錦賽勇奪2金 蹲舉打破世界紀錄
台灣健力選手楊森參加世界健力錦標賽捷報，體育署昨晚發布新聞稿表示，楊森不僅在男子120公斤級蹲舉、臥舉進帳2金，蹲舉更以452.5公斤刷新世界紀錄。
楊森是排灣族，來自健力世家的他，受家人影響也踏上這條路，而他屢次展現爆發力，去年7月先是在美國伯明罕世界運動會突破蹲舉世界紀錄，同年11月參加世錦賽再將蹲舉成績推向新高。
台灣健力代表隊今年共派出8男、8女出征在立陶宛舉行世錦賽，楊森再度為台灣爭光，體育署指出，楊森在當地時間17日完成男子120公斤級賽事，獲得蹲舉、臥舉金牌。
其中，臥舉以332.5公斤打破亞洲紀錄，蹲舉不僅以452.5公斤完成衛冕，還將原世界紀錄送入歷史。
其他台將部分，女子76公斤級選手林俐宸奪得硬舉銅牌，男子120公斤級選手田基森帶回硬舉銅牌。
根據體育署統計，台灣代表隊在今年健力世錦賽囊括7金11銀10銅，並打破1項世界紀錄。
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