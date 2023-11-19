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大專體總副會長曾慶裕 連任FISU執委

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大專體總副會長曾慶裕連任FISU執委。圖／大專體總提供
大專體總副會長曾慶裕連任FISU執委。圖／大專體總提供

大專體總副會長曾慶裕昨天在瑞士日內瓦參與國際大學運動總會（FISU）執行委員競選，在第一輪就獲得過半支持連任，迎來個人第二次4年

任期，推進我國自1999年參選FISU執委以來，連續7屆當選紀錄。

FISU於11月17、18日舉行第38屆會員大會，計有116國會員與會，會議包含每4年進行改選的執行委員會，其競選職務為會長、副會長與執行委員等，曾慶裕在教育部體育署與大專體總會長王淑音全力支持與輔選下，從32位候選人環伺下脫穎而出，成功拿下一席，職任將自2023至2027期間。

大專體總自1998年起積極投身國際大學體育事務，至今舉辦9種運動、13項FISU賽事與會議，辦理數量為亞洲第二高，藉此與各國穩固友善情誼，促成2017年台北市承辦世大運之外，簽署MOU拓展實力，帶領我國大專體育不間斷與國際交流，累積信任、也累積競選能量。

現為輔仁大學教育學院院長的曾慶裕，今年5月先連任亞洲大學運動總會（AUSF）副會長，且引領大專體總團隊爭取AUSF媒體、醫藥及健康委員會主席等重要職務，如今再連任FISU執行委員，他說：「從亞洲到全球，我們能逐步站穩腳步，是許多人共同推砌出來，一磚一瓦的努力為我國在國際體育舞台創造空間。感謝教育部體育署的輔導以及大專體總前任會長江漢聲、現任會長王淑音的支持，也感謝大專體總同仁長年與FISU保持良好關係和默默努力，未來四年會竭力參與國際大學體育事務。」

體育署

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