歐都納無痕山林活動再出發 萬人同步齊走淨山

歐都納無痕山林活動睽違三年今天再出發，於台北、台中、彰化、高雄四地同步舉辦，山友報名踴躍逾萬人參加，今年主題「依山14 誓愛山林」邀請山友一同自主淨山，以實際行動愛護山林，愛的行動足跡分佈於台北南港山、台中聚興山、彰化橫山以及高雄壽山。

歐都納無痕山林活動歷年攀登累積總高度達到1.09億萬公尺，相當於21萬4761座101大樓的高度，或登頂聖母峰1萬2330次，除了持續締造總高度外，活動主題「依山14‧誓愛山林」更是向山友喊話，一起溫柔愛著這塊山林面積占本島70%以上的美麗家園。

無痕山林活動透過舞台遊戲和互動攤位，以生動有趣的方式多年推廣，成功將無痕山林的理念更深入地傳遞給山友。今年更趣味喊話，邀請「山林的孩子」回家了，凡姓名有「山或林」者，報名有機會抽中舞台互動遊戲機會，創造不少社群互動聲量。

更首度邀請全台山友結合無痕山林活動於四大主場共同參與自主淨山活動，現場最年輕1歲小山友以及最年長88歲山友都熱情參與，共同為山林環境的保護出一份心力，不僅以實際行動展現「愛護山林」的理念，更展現台灣民眾對環保認同與努力。

歐都納創立48年來致力於推動ESG及友善環境的戶外推廣，秉持淨零永續的決心與愛護環境的精神，自2008年起14年來持續推廣全民無痕山林教育，維護山林的美好，保育山林生態，並透過「無痕山林健行」活動，號召全民正確登山，增進登山運動習慣，提升健康福祉。

為推動紡織品永續淨零，今年4月推動「衣起淨零」行動，成功串聯上下游供應鏈廠商，首創台灣MIT紡織品循環圈，並推出歐都納第一件100%全回收／循環／再重製零拋棄歐愛循環衣，讓時尚也能很環保。至今於全台設立31個舊衣回收站，落實推動紡織品永續循環。今年「無痕山林」台北場，亦特別設置舊衣回收箱，同步邀請山友「衣起淨零」，一起與歐都納加入環保的行列，攜手用實際行動與信念，為地球盡一份心力。