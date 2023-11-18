定向越野／亞洲盃中華隊傳捷報 黃敏惠奪菁英女銅牌 

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽今天在吉隆坡揭幕並進行短距離賽，我國「定向一姐」黃敏惠在競爭激烈的女子菁英組搶下1面銅牌，是中華隊本屆賽事首面入袋的獎牌，男子菁英組以陳彥龍排名第5，則是中華隊男選手最佳成績。

這是中華民國定向越野協會今年第三度派隊參加定向越野世界排名賽系列賽，前兩次分別是5月參加2023馬來西亞理工學院國際定向越野錦標賽獲5金3銀2銅，9月參加2023印尼國際定向越野錦標賽獲2金2銀1銅，今天有獎牌進帳後，期待明天登場的中距離賽再傳佳績。

2023馬來西亞MyO亞洲盃定向越野賽世界級好手都來報到，包括比利時、日本、香港、泰國、新加坡、印尼及中華隊，馬來西亞國內好手更是全員出動，總計此次世界排名賽男子菁英組共有43位選手參賽，女子菁英組共有18位選手角逐。

女子菁英賽國際好手雲集，競爭激烈，黃敏惠受香港選手威脅，但仍搶下銅牌，男子菁英組也是分秒必爭，前6名選手成績都在14分鐘之內，中華隊陳彥龍最後排名第5作收。