自行車／踩漾雲嘉雙鐵森活趣 300車友體驗糖業文化

「2023踩漾雲嘉」秋日鐵馬自行車慢遊活動今天於嘉義「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」舉行，以「嘉義-好美×美好」為活動主題，現場近300位來自各地的車友鳴笛出發後，與遊客一同搭乘復刻台灣早期糖廠鐵路列車，轉變成現代冷氣舒適的五分車廂，沿途欣賞蔗糖文化，前往全國第一座亞洲宏觀思想策劃展覽的藝術文化博物館「故宮南院」，體驗嘉義在地糖業與藝術文化，並搭配雲嘉南秋、冬最夯的候鳥飛羽季，結合專業賞鳥達人，導覽南布袋濕地的鳥類盛況。

雲嘉南管理處表示，「2023踩漾雲嘉」11月5日的雲林場次在短短不到1周的報名時間，就吸引超過兩百位以上車友共同騎行暢遊，深受廣大好評；今天的嘉義場次特別邀請到台灣最美書法家兼運動網紅趙心妍擔任活動嘉賓，而且在當日9時至15時也於蒜頭糖廠策展雲嘉南最具特色的「鹹味浪潮-鹹良好物」市集，民眾參加「深度小旅行活動」活動還加碼贈送「嘉義糖鐵段五分車」車票，歡迎大家來場鐵馬自行車與鐵道五分車結合的雙鐵之旅。

本次自行車活動在路線上以起、迄點迴繞方式推廣交通部多元自行車路線嘉義糖鐵段31號，由蒜頭糖廠蔗埕文化園區出發，途經朴子溪自行車道、蒜鰲自行車道阿勃勒花道、六家佃渡船頭、三法宮、紅樹林生態公園、網寮村口立石及彩繪、布袋濕地生態園區賞鳥，最後抵達好美船屋，並規劃周邊景點以慢騎方式，讓車友能沿途見到更多嘉義好美景色。

雲嘉南管理處提醒各位喜愛自行車遊程的車友，只要上FB「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，找到10月23日「2023踩漾雲嘉-自主認證」貼文，在規定期限及景點內騎乘自行車，拍下一張「人+車+景」照片，並於貼文留言處上傳照片並Tag 2位好友，就有機會抽中iPhone15手機（128G），更多活動資訊，請持續關注雲嘉南管理處FB「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁。