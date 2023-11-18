柔道／連珍羚楊勇緯備戰東京大滿貫賽 鄭世忠前往探視

體育署長鄭世忠本周除了前往東京為我國參加亞洲職棒冠軍賽中華職棒聯隊加油，也因柔道東京大滿貫賽即將於12月2、3日登場，特別在今天上午分別前往東京颯志道場探望我國旅日好手連珍羚，以及日本體育大學探班柔道男神楊勇緯的移地訓練。

連珍羚是日本小松實業柔道隊選手，之前曾擔任過隊長，更在今年杭州亞運勇奪金牌，小松實業柔道隊是全日本最頂尖柔道女子隊，近年也興建了全新的颯志道場，經常吸引許多外國隊伍前來移地訓練，這次東京大滿貫賽前就有以色列、蒙古、喬治亞、斯洛維尼亞、美國、希臘與台灣等隊伍前來進行賽前對抗，這周起在日體大移地訓練的林真豪，也趁今日颯志道場有許多外國選手在的機會由教練楊俊霆帶過來一起進行對抗交流。

體育署長鄭世忠（右2）前往日本小松實業柔道隊探視連珍羚（左2）。圖／體育署提供

鄭世忠除了帶來了松岡義之總教練最愛的台灣鳳梨酥，也趁此機會瞭解連珍羚的訓練狀況以及所需後勤支援，連珍羚也向鄭世忠表示，職業隊的硬體設施與對選手服務都很不錯，全隊有11位選手與五位教練，除了全新道場、防護員與重訓室，每周還有兩次免費專業運動按摩。由於教練團經常帶著連珍羚征戰各國際賽事，因此與我國柔道國家隊教練選手們也都熟識。

楊勇緯則是則是由教練劉文等安排在日本體育大學柔道場進行賽前對抗交流，劉文等也在談話中提及多年來都會帶著楊勇緯與其他選手來日體大移地訓練，這裡的選手強度也比在國內高多了。

另外，國際柔道總會將會在明年巴黎奧運開始實施國際教練證照規定，凡事要坐上指導席的國家隊教練都需要事先取得國際總會舉辦的教練講習證照。這部分鄭世忠也承諾將會補助協會選送更多的國家隊各層級教練參與，免得發生日後我國選手參加國際正式賽會時指導席無教練的窘境。

楊勇緯團隊也將在日本大滿貫賽事後留下參加一場國際訓練營，預計12月10日回國，也因為這場日本大滿貫重要國際賽事，連珍羚與楊勇緯都將缺席12月1日國光獎章頒獎典禮，由家人代領。