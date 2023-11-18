羽球／牧德盃邁入第8屆 李洋現身站台謝企業支持

牧德盃羽球排名賽今天在台北體育館盛大舉行，今年賽事依舊吸引不少上市櫃公司羽球好手參賽，包括日月光、合庫、土銀、台積電、聯發科等54支隊伍共襄盛舉，對於牧德科技長期支持國內羽球運動並聘用體優生，剛結束日本名人賽賽程的李洋也到場站台，並希望未來有更多企業也能投入贊助體育的行列。

邁入第8屆的牧德盃儘管今年因為賽制調整隊伍數減少6隊，不過參賽公司總市值最創新高，來到20.1兆台幣，約佔台股總市值的百分之38.3％，牧德科技總經理陳復生也透露，今年參賽的企業中達到半數公司都已經取得體育署「i運動企業認證」，顯現各大企業愈來愈重視員工健康，內部逐漸掀起運動熱潮。

此外，今年牧德盃也首度集結四大職業球團，包括中租、土銀、合庫和亞柏，在專業組上演強強對決戲碼，更有不少國內頂尖羽球好手披上所屬企業戰袍登場，增添比賽精彩度。

牧德盃今年在賽事規劃上也持續進步，包括首創賽事與AI科技結合，引入AI人臉辨識技術，當天拍攝的照片上傳雲端後，即可透過AI人臉辨識技術，讓參加活動的人能迅速找到自己或是球員照片；另外在賽事主視覺上也有別於以往風格，採用科幻與科技結合的賽博朋克元素，希望帶給參與者耳目一新的感覺。

對於牧德盃已經邁入第8年，且近年來牧德科技不斷採用體優生進入企業工作，剛結束日本名人賽賽程的李洋，今天也特地現身為活動站台，並感謝牧德科技的付出，「每次來到牧德盃都有回家的感覺，也很謝謝他們採用體優生，這對於運動員來說是個不容易的機會，在賽事部分也能每一年都感覺到他們的細心規劃與進步。」