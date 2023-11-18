全馬起跑7分鐘就倒下 他住院逾百天奇蹟重返賽道

52歲的跑友黃廷弘，去年參加在花蓮舉行的太平洋縱谷馬拉松全馬組，不料才跑7分鐘突然心肌梗塞倒地，緊急送醫，昏迷2個月還裝葉克膜，住院100多天終於從鬼門關前救回一命。康復出院後，他恢復跑步，今天帶親友團重回賽道，參加太縱馬5公里組，他說「去年沒跑完的（里程），之後一定會跑完」。

黃廷弘熱愛路跑，多次參與國內外馬拉松賽事，身體一直很健康。沒想到去年10月到花蓮跑太縱馬，才跑7分鐘，約1.6公里，突然倒地失去呼吸心跳。

幸好當時現場救護人員發現立即搶救並後送花蓮慈濟醫院，醫師發現他的心臟最重要的3條冠狀動脈，2條完全阻塞，剩下一條也阻塞50%，病況嚴重，緊急做心導管手術。

黃廷弘昏迷超過2個月，因為心肌梗塞、敗血症及呼吸窘迫症，3度裝上葉克膜，幸好醫護團隊和家人都沒有放棄，住院103天，今年2月康復出院，連醫護人員都說「真是奇蹟」。他出院時說「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，也和主辦單位花蓮市公所約定，一定再回來參賽。

今天兌現承諾，帶龐大親友團重回太縱馬賽道，慈濟醫護人員也到場為他加油打氣，氣氛很溫馨，市長魏嘉彥頒發「勇士獎牌」表彰他的精神。

黃廷弘說，剛出院時腳沒有力氣，坐了2個月輪椅，慢慢恢復訓練，現在會跑，還可以跑10幾公里。這場意外讓他心肺受損，透過跑步訓練心肺能力，「不跑就不會好」，雖然絕大多數家人仍會擔心，為健康堅持跑下去；他還說，去年應該跑42公里，只跑1.6公里，「之後一定會把沒跑完的跑完」。

賽事創辦人、縣議員魏嘉賢說，黃廷弘因為身體狀況造成跑步過程發生心臟問題，搶救得宜，恢復生命，是一個奇蹟，看到黃廷弘重返太縱馬賽道，讓他非常感動，希望每個人都要保持運動習慣，讓身體維持健康。