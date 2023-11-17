寶貝運動會周末爭艷館登場 專業教練教你玩七大項目

Empower Taipei x Baby Sports「寶貝運動會」明、後天即將於台北花博爭艷館登場，同時也舉辦第一屆的「小小寶貝運動會」，包括有足球、羽球、桌球、田徑等項目，都有小小選手參加比賽，下午則有七大運動項目的體驗活動，有專業教練陪玩教學，期待未來打造成為每年萌孩們的小小運動會。

台灣運動文創、中華民國迷你足球協會推出的Baby Sports「寶貝運動會」，本周末特別在花博爭艷館舉辦第一屆的「小小寶貝運動會」，吸引8至10歲的小朋友們，可以自由組隊參加比賽，包括有足球、羽球、桌球、田徑等項目，只要來報名參加比賽，不但能和萌孩們同樂，還能站上頒獎台，現場都會安排頒獎典禮，致贈小選手專屬的獎狀，以及精美好禮。

上午的運動會比賽結束後，下午為七大運動項目的體驗活動，開放4至10歲的小朋友，可以體驗足球、籃球、網球、田徑、桌球、羽球、高爾夫球等項目，現場更有專業的指導員（教練）陪同小朋友們操作玩樂，一起安心玩運動、開心學運動、愛上運動，集滿七大項目的參加章，就可以到服務台兌換限量好禮以及參加證書。

除了體驗七大項目以外，現場還特別規劃檢測區域，包括「體智能探索」，透過一系列的認知功能檢測來瞭解幼童執行功能程度，小朋友依照螢幕中力啵的指示，使用反應器材完成認知功能檢測，檢測包含執行功能的三大面向，分別是抑制控制、工作記憶以及認知彈性。執行能力對於幼童在人成長、人際關係及學業成就發展都習習相關。

第二項目則是「寶貝播報趣」，為小小體育主播與小小PODCAST主持人，讓小寶貝置身真實的專業攝影棚錄製影片，學習上台說話的勇氣，訓練大聲說話的能力，影片更可以直接帶回家。