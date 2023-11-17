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高球／不再只是「小白球」 品牌推出黑球盼突破刻板

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國內高球品牌推出全新黑色高爾夫球。圖／V PLUS提供
國內高球品牌推出全新黑色高爾夫球。圖／V PLUS提供

被暱稱為「小白球」的高爾夫球，儘管過去一直是採取白色外觀，不過國內高球品牌在近日推出全新黑色高爾夫球，不僅希望突破傳統，更能引領時尚潮流，期待在歷史悠久的高爾夫球運動中產生傳統與創新的精彩對決。

近年來高爾夫球的迅速發展不僅改變了球場上的表現，也在外觀上帶來了多樣性的變革，出現多彩的高爾夫球，提供多種時尚的配色選擇，不僅如此，這些繽紛的高爾夫球都符合國際比賽規範，讓不少職業、業餘選手漸漸使用這些彩色球。

對於這次推出全新黑色高爾夫球，V PLUS品牌代表Max說：「經常在球場和社群媒體上看到球友們身穿色彩繽紛的服飾，揮舞五彩繽紛的球桿，為何不在小白球上也做些變化呢？」正因如此，誕生了這款獨具創意的「黑色高爾夫球」。

V PLUS強調，黑色象徵著品味和獨特性，同時散發強烈的力量感，即使在球場上，這顆獨特的黑珍珠也能展現出獨特的風格和揮桿力道，不僅是一次大膽的創新挑戰，更是一項突破傳統的驚艷之舉。

高爾夫

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