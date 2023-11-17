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網球／台灣青少年年終八強邀請賽移師彰化 盧彥勳勉勵小選手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天在員林運動公園舉行開幕式，盧彥勳與彰化縣副縣長林田富等人與會。圖／彰化縣政府提供
「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天在員林運動公園舉行開幕式，盧彥勳與彰化縣副縣長林田富等人與會。圖／彰化縣政府提供

彰化縣體育會主辦「2023 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」於11月17日至19日在彰化縣立員林運動公園熱烈開打，今天下午舉行開幕式，網球名將盧彥勳說，希望透過傳承的精神，築建平台，讓所有小選手們可以切磋球技，往國際邁進。

「2023 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天開幕式，彰化縣副縣長林田富、展逸國際董事長張憲銘、盧彥勳等人與會，此次賽事邀請到國內14歲到16歲菁英選手一共32位在彰化縣進行年終邀請賽，並由30位選手分組進行八強比賽，民眾可前往觀賽加油。

盧彥勳表示，盧彥勳台灣青少年年終八強已經連續3年都來彰化，非常感謝彰化縣政府、縣議會、及展逸國際企業公司認同他的理念與支持，讓比賽可以在員林運動公園舉辦3年，透過比賽可讓小選手提前適應出國比賽的氛圍，特別是年終賽，像是小的期末考，讓他們在年底可以對自己的比賽狀況、技術修正，期待他們未來可以發光發熱，為國爭光。

　　林田富說，彰化是運動大縣，大力推動各項運動賽事，除了今天的BE HEROES之外，籃球、棒球、足球等，每年都會邀請全國好手到彰化縣來，除了帶動縣內整體運動風氣，也讓小選手與民眾有與機會不用出國就可以與國際級選手競爭的氛圍。

彰化縣體育會主辦「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天起一連三天在員林運動公園開打。圖／彰化縣政府提供
彰化縣體育會主辦「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天起一連三天在員林運動公園開打。圖／彰化縣政府提供
彰化縣體育會主辦「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天下午在員林運動公園舉行開幕式。圖／彰化縣政府提供
彰化縣體育會主辦「 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天下午在員林運動公園舉行開幕式。圖／彰化縣政府提供

盧彥勳 棒球

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