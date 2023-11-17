網球／台灣青少年年終八強邀請賽移師彰化 盧彥勳勉勵小選手

彰化縣體育會主辦「2023 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」於11月17日至19日在彰化縣立員林運動公園熱烈開打，今天下午舉行開幕式，網球名將盧彥勳說，希望透過傳承的精神，築建平台，讓所有小選手們可以切磋球技，往國際邁進。

「2023 BE HEROES盧彥勳台灣青少年年終八強邀請賽」今天開幕式，彰化縣副縣長林田富、展逸國際董事長張憲銘、盧彥勳等人與會，此次賽事邀請到國內14歲到16歲菁英選手一共32位在彰化縣進行年終邀請賽，並由30位選手分組進行八強比賽，民眾可前往觀賽加油。

盧彥勳表示，盧彥勳台灣青少年年終八強已經連續3年都來彰化，非常感謝彰化縣政府、縣議會、及展逸國際企業公司認同他的理念與支持，讓比賽可以在員林運動公園舉辦3年，透過比賽可讓小選手提前適應出國比賽的氛圍，特別是年終賽，像是小的期末考，讓他們在年底可以對自己的比賽狀況、技術修正，期待他們未來可以發光發熱，為國爭光。