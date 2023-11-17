日本羽賽／第2局打出11：0逆轉 周天成退地主好手晉4強

BWF超級500系列的日本羽球名人賽，我國羽球一哥周天成今天在男單8強賽面對地主好手渡邊航貴，最終以21：17、21：14直落二勝出，收下對戰二連勝也挺進到4強賽。

周天成日前在德國海洛公開賽拿下個人本季首冠後，回到亞洲賽場的首場比賽，就在南韓名人賽首輪意外爆冷出局，不過本周的日本名人賽他一路過關斬將，並在今天的4強賽碰上近期連退我國好手的渡邊航貴。

周天成過去與渡邊航貴有過兩次交手紀錄都發生在今年，雙方各自拿下一勝，且都是在歷經三局苦戰後才分出勝負，不過今天雙方再度碰頭，周天成也打出強勢表現，包括首局在局中的拉鋸戰中頂住壓力，靠著局末一波3：0攻勢拉開差距，以21：17先下一城。

第二局周天成更是展現強大韌性，在一度以9：13落後的情況下，他打出一波驚人的11：0攻勢逆轉，最終更是以21：15勝出，搶下4強賽門票，並將在明天的4強賽遭遇上周剛奪冠的桃田賢斗與石宇奇之戰的勝者。