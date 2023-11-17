日本羽賽／第2局打出11：0逆轉 周天成退地主好手晉4強
BWF超級500系列的日本羽球名人賽，我國羽球一哥周天成今天在男單8強賽面對地主好手渡邊航貴，最終以21：17、21：14直落二勝出，收下對戰二連勝也挺進到4強賽。
周天成日前在德國海洛公開賽拿下個人本季首冠後，回到亞洲賽場的首場比賽，就在南韓名人賽首輪意外爆冷出局，不過本周的日本名人賽他一路過關斬將，並在今天的4強賽碰上近期連退我國好手的渡邊航貴。
周天成過去與渡邊航貴有過兩次交手紀錄都發生在今年，雙方各自拿下一勝，且都是在歷經三局苦戰後才分出勝負，不過今天雙方再度碰頭，周天成也打出強勢表現，包括首局在局中的拉鋸戰中頂住壓力，靠著局末一波3：0攻勢拉開差距，以21：17先下一城。
第二局周天成更是展現強大韌性，在一度以9：13落後的情況下，他打出一波驚人的11：0攻勢逆轉，最終更是以21：15勝出，搶下4強賽門票，並將在明天的4強賽遭遇上周剛奪冠的桃田賢斗與石宇奇之戰的勝者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言