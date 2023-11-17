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足球／世界盃資格賽第二輪 中華隊0：3不敵阿曼 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足客場不敵阿曼。圖／中華足協提供
中華男足客場不敵阿曼。圖／中華足協提供

藍翼軍團今天凌晨客場出戰2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪首場賽事面對小組第一檔次的阿曼，上半場阿曼攻進2球，中華隊嘗試追趕未果，下半場補時階段再失一球，終場以0：3不敵地主，結束首場客場之戰，下周二將回到台北田徑場迎戰馬來西亞。

世界排名第153的中華隊排出4-4-2陣型迎戰，甫開賽8分鐘安以恩橫傳門前游耀興插上搶點不慎衝撞門將吞下黃牌；第12分鐘中華隊後場失誤所幸門將潘文傑連續撲救解圍，第19分鐘阿曼一次長距離自由球直接交到門前頭槌破網先馳得點，中華隊落後一球局面，持續組織尋求進攻機會，雙方僵持到第42分鐘，阿曼一次角球機會開球後球削過潘文傑手套，陳威全起腳嘗試將球掃出球門未果，中華隊再落後一球，比數來到0：2，半場中華隊就以2球暫居落後。

下半場雙方易門再戰，中華隊換上游家煌嘗試加強前場拼搶，第52分鐘中華隊進攻機會出現，安以恩盤帶後推傳左路馮少祺射門，可惜未能進球。落後的中華隊本場比賽高空球相較對手明顯失色，第72分鐘，仍然落後2球的中華隊換上涂紹捷與高中小將葉境均嘗試改變戰局，第82分鐘中華隊再進行對位換人換上林昌倫，中華隊最後再換上陳庭揚尋求最後契機，但幾次自由球機會仍然未能創造有效攻擊，補時階段一陣亂流，阿曼連續截球反擊最終還是再次打破中華隊大門，最終中華隊就以0：3不敵地主阿曼。

在阿曼完成首場第二輪資格賽客場之旅的中華隊回台後，21日晚間7點將在台北田徑場迎戰馬來西亞進行第二輪首場主場賽事。

中華隊 田徑

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