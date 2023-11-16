TLPGA／聲寶公開賽 曾雅妮術後復出第2戰晉級

總獎金新台幣510萬元的TLPGA聲寶公開賽今天進行第2回合，地主好手陳宇茹繳出低於標準2桿的142桿獨居領先，至於「微笑球后」曾雅妮術後復出第2戰，如願以並列第31名晉級。

過去曾在女子韓巡賽打拚的陳宇茹，今天在南一高爾夫鄉村俱樂部舉行的聲寶公開賽第2回合抓下5個博蒂、吞3柏忌，繳出全場次低的70桿，而受到天氣影響，全場也僅有6人單回合繳出低於標準桿的成績。

陳宇茹賽後接受主辦單位訪問時表示：「今天推桿表現得不錯，都能掌握到動線而且球也能照著路線跑，推進了很多關鍵球。目標方向性和策略判斷上表現還可以，明天還會按照這樣的方式繼續努力。」

過去2年經歷過2次髖關節手術的曾雅妮，選在10月底的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）緯創女子公開賽復出，但當時打完前2回合遭到淘汰沒能晉級。

本週曾雅妮再戰聲寶公開賽，前2回合分別繳出75、76桿，以151桿的成績、並列第31名順利晉級明天的決賽日，聲寶公開賽是一場3回合的賽事。

曾雅妮自認雖然桿數比昨天多1桿，但今天的開球和鐵桿感覺都好很多，「今天策略沒什麼變動，心態也比昨天更從容，只可惜推桿真的不好，希望接下來能夠讓在果嶺上表現更進入狀態，接著慢慢提升自己的成績。」

曾雅妮在2021年開刀治療左髖關節傷勢，休息超過1年後，在2022年11月復出，結果後續又發現右髖關節傷勢比想像中嚴重，才又二度進行手術治療，並且多次前往美國復健、訓練。