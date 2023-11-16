日本羽賽／3局大戰逆轉勝！周天成攜3組台將闖8強

挺過第一局判決爭議劣勢，我國「一哥」周天成今天在1小時又13分鐘的馬拉松大戰，逆轉勝世界排名第8的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），晉級日本羽球大師賽8強，成男單唯一的台將希望。

世界排名12的小天，過去和普拉諾10次對決取得6勝4敗些微優勢，今天首局從13：17落後一路追趕，18：19時一記殺球落在邊線，遭線審判出界，小天無法挑戰下遭對手拿到第20分，雖瓦解1個危機仍以19：21讓出。

第二局小天重振旗鼓，10：10時連拿4分拉開領先，以21：16扳平局數，決勝局更一路領先，最多取得12：4優勢；普拉諾一路追分，局末更戰成19：19平手，所幸小天最後的關鍵分都有把握，最後逼出普拉諾回球掛網，在網前雙手振臂迎接21：19的勝利。

首度設立的日本羽球大師賽屬於BWF超級500系列賽，總獎金42萬美金，男單共有3名台將晉級第二輪，先登場的蘇力揚和「左手重砲」林俊易都是3局惜敗，蘇力揚更是錯過3個賽點下遭世界排名第4的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）逆轉，只有壓軸上陣的小天持續挺進。

今天上演的兩組雙打「寶島內戰」，女雙李佳馨／鄧淳薫以21：13、21：10拍下張淨惠／楊景惇，成女雙僅存台將代表；男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和雙胞胎李芳任／李芳至激戰3局，世界排名25的雙胞胎以12：21、21：11、21：14逆轉勝，成第4組晉級的台將。

明天4組寶島好手分頭出擊，女單列第4種子的「一姊」戴資穎將碰華裔美籍的張蓓雯，小天要對決世界排名24的地主渡邊航貴，李鄧配將遇中國大陸組合張殊賢／鄭宇，雙胞胎要挑戰世界排名第12的馬來西亞組合王耀新／張御宇。