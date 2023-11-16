快訊

未列民進黨不分區 黃金舜：藍白合明朗後擬考量談合作空間

1公里走2小時…西港大橋到海寮段尖峰時間塞爆 民眾乾脆請假怨太扯

日圓匯率再創新低 林氏璧淚喊「想剁手」：窮得只剩下日幣

精英獎／「姥姥」劉錦池獲終身成就獎 許皓鋐奪特別獎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署在今天公布今年精英獎入圍名單與兩大獎獲獎人。記者劉肇育／攝影
體育署在今天公布今年精英獎入圍名單與兩大獎獲獎人。記者劉肇育／攝影

體育署在今天公布112年體育運動精英獎六大獎項入圍名單，以及終身成就獎和特別獎分別由資深籃壇教練「姥姥」劉錦池以及今年在杭州亞運奪下金牌的圍棋好手許皓鋐拿下，而今年精英獎也將在12月25日舉行頒獎典禮，宣布六大獎項最終獲獎人。

體育署副署長洪志昌表示，今年精英獎共受理85件推薦參加評選，並在今天公布最佳男、女運動員、最佳教練、最佳運動團隊、最佳新秀運動員、最佳運動精神六大獎項的入圍者名單。

其中最佳男運動員傑出獎（入圍者）包括李智凱、許育修、楊勇緯、賴主恩、賴冠傑，最佳女運動員傑出獎李孟竹、谷筱霜、林郁婷、張筑涵、連珍羚，最佳教練傑出獎吳炯助、曾自強、劉文等，最佳新秀運動員傑出獎王宥鈞、林沛萱、洪莉翔、黃潮鴻、謝元愷、最佳運動精神傑出獎甘家葳、谷筱霜、連珍羚、郭婞淳，最佳運動團隊傑出獎2021成都世大運羽球代表隊、2022杭州亞運男子競速滑輪溜冰代表隊、2022杭州亞運男籃3對3代表隊、2022杭州亞運男子體操代表隊、2023世界室外拔河錦標賽女子代表隊。

而體育署也依照慣例於今天先行公布今年終身成就獎與特別獎得主，終身成就獎由資深籃壇教練劉錦池拿下，甫過80大壽的劉錦池生涯全力推動基層籃球運動，且一手創立七賢國中男女籃，並成立高雄市姥姥籃球協會辦理19屆姥姥盃校園籃球邀請賽，更是「一三七籃球聯盟」的最大推手。

至於特別獎則由22歲的「台灣棋靈王」許皓鋐拿下，他今年在杭州亞運連退世界排名前2名的好手摘金，榮登亞洲棋王寶座，獲獎實至名歸。

2022杭州亞運 體育署 谷筱霜

延伸閱讀

全運會柔道／偶像走出電視對決 泰雅族小將挑戰「女王」連珍羚成珍貴經驗

全運會柔道／金牌戰40秒就奪勝 「女王」連珍羚摔出超狂8連霸

亞運空手道／最後5秒踢平 谷筱霜大逆轉衛冕奪第19金

亞運空手道／一度把對手打到吐！谷筱霜勇闖金牌戰

相關新聞

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

名列日本羽球大師賽女單第4種子的我國「一姊」戴資穎，今天面對首度碰頭的泰國對手猜萬（Lalinrat Chaiwan），...

精英獎／「姥姥」劉錦池獲終身成就獎 許皓鋐奪特別獎

體育署在今天公布112年體育運動精英獎六大獎項入圍名單，以及終身成就獎和特別獎分別由資深籃壇教練「姥姥」劉錦池以及今年在...

日本羽賽／殘念錯過3賽點！蘇力揚差1分扳倒亞運金牌

只差1分，世界排名34的我國羽球好手蘇力揚就能迎接生涯最大勝利，可惜他面對世界排名第4的印尼名將喬納坦（Jonatan ...

足球／曼聯風格混亂 買人全貶值

最近，「紅魔」曼聯創下60年來最差開季成績，要求主教練滕哈赫（Erik ten Hag）下台的呼聲不絕於耳。作為英超最成...

F1／賭城夜戰將至！直線賽道長可望飆速340公里

本週末F1賽車倒數第二站超吸睛，因為賭城夜戰將至！本週末F1將來到拉斯維加斯站，絢爛的賭城站從計畫之初到落實，花了長達40年、共斥資5億英鎊，在賭城打造的永久維修站說明，雙方都希望合作不僅合約上的3年

日本羽賽／錯過2局點 寶島混雙差點扳倒世界第2

首度設立的日本羽球大師賽本周在熊本點燃戰火，寶島羽將共有14組選手闖過頭關，今天爭奪8強門票由成都世大運混雙金牌組合葉宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。