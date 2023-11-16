精英獎／「姥姥」劉錦池獲終身成就獎 許皓鋐奪特別獎

體育署在今天公布112年體育運動精英獎六大獎項入圍名單，以及終身成就獎和特別獎分別由資深籃壇教練「姥姥」劉錦池以及今年在杭州亞運奪下金牌的圍棋好手許皓鋐拿下，而今年精英獎也將在12月25日舉行頒獎典禮，宣布六大獎項最終獲獎人。

體育署副署長洪志昌表示，今年精英獎共受理85件推薦參加評選，並在今天公布最佳男、女運動員、最佳教練、最佳運動團隊、最佳新秀運動員、最佳運動精神六大獎項的入圍者名單。

其中最佳男運動員傑出獎（入圍者）包括李智凱、許育修、楊勇緯、賴主恩、賴冠傑，最佳女運動員傑出獎李孟竹、谷筱霜、林郁婷、張筑涵、連珍羚，最佳教練傑出獎吳炯助、曾自強、劉文等，最佳新秀運動員傑出獎王宥鈞、林沛萱、洪莉翔、黃潮鴻、謝元愷、最佳運動精神傑出獎甘家葳、谷筱霜、連珍羚、郭婞淳，最佳運動團隊傑出獎2021成都世大運羽球代表隊、2022杭州亞運男子競速滑輪溜冰代表隊、2022杭州亞運男籃3對3代表隊、2022杭州亞運男子體操代表隊、2023世界室外拔河錦標賽女子代表隊。

而體育署也依照慣例於今天先行公布今年終身成就獎與特別獎得主，終身成就獎由資深籃壇教練劉錦池拿下，甫過80大壽的劉錦池生涯全力推動基層籃球運動，且一手創立七賢國中男女籃，並成立高雄市姥姥籃球協會辦理19屆姥姥盃校園籃球邀請賽，更是「一三七籃球聯盟」的最大推手。

至於特別獎則由22歲的「台灣棋靈王」許皓鋐拿下，他今年在杭州亞運連退世界排名前2名的好手摘金，榮登亞洲棋王寶座，獲獎實至名歸。