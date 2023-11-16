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日本羽賽／殘念錯過3賽點！蘇力揚差1分扳倒亞運金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蘇力揚。 報系資料照
蘇力揚。 報系資料照

只差1分，世界排名34的我國羽球好手蘇力揚就能迎接生涯最大勝利，可惜他面對世界排名第4的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）雖先取得3個「賽末點」卻都沒能拿下，最終以21：19、11：21、20：22遭逆轉，在1小時20分鐘激戰錯過日本大師賽8強門票。

首度設立的日本羽球大師賽屬於BWF超級500系列賽，總獎金42萬美金，中華羽將共有14組選手晉級第二輪，但今天前9組登場的台將只有「一姊」戴資穎迎接勝場，男單蘇力揚、林俊易和前一站韓國光州奪冠的男雙組合李哲輝／楊博軒都在3局大戰惜敗。

蘇力揚和今年已拿下3冠、雅加達亞運男單金牌喬納坦首度碰頭，蘇力揚決勝局先取得20：17領先，但卻沒能迎接最後勝利，喬納坦展現抗壓性連下5分，硬是逆轉蘇力揚，辛苦迎接對戰首勝。

李哲輝／楊博軒面對列第6種子的地主組合保木卓朗／小林優吾，第三局末一路緊咬比數，但18：19落後時遭對手幸運翻網球拿到賽末點，李楊配雖瓦解第一個危機，但扳平機會李哲輝進攻機會卻發生掛網失誤，讓他直接無奈蹲地，以15：21、21：17、19：21結束熊本行。

接續5組出賽的台將，女雙和男雙都要上演「寶島內戰」，女雙李佳馨／鄧淳薫碰自家人張淨惠／楊景惇，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也要和雙胞胎李芳任／李芳至碰頭，僅存的男單希望周天成則要世界排名第8的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）上演第11度對決。

羽球 李佳馨 林俊易

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