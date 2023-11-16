F1／賭城夜戰將至！直線賽道長可望飆速340公里

本週末F1賽車倒數第二站超吸睛，因為賭城夜戰將至！本週末F1將來到拉斯維加斯站，絢爛的賭城站從計畫之初到落實，花了長達40年、共斥資5億英鎊，在賭城打造的永久維修站說明，雙方都希望合作不僅合約上的3年。賭城賽道特點多，背景是凱薩宮酒店等知名景點，直線賽道長，車手極速預期飆破時速340公里。

40年等待

萬眾矚目且期待的賭城夜戰本週末登場，F1進駐拉斯維加斯站究竟有多艱難？根據《英國廣播公司》報導，這不是F1首次在拉斯維加斯舉辦比賽，早在1981年起，就連續2年在凱薩宮酒店停車場建造的賽道辦比賽，但並不成功，隨後F1主席都積極想推動賽事進駐美國，直到德州奧斯汀站在美國引發熱潮，去年邁阿密站跟上啟用，到今年才迎來賭城站，前後長達40年的等待。

F1為了賭城站賽道打造花費破5億英鎊，光是買地就近2億，並建造了永久維修站（Pit，也是賽車途中換胎之地）與賽道建設，永久維修站的打造說明F1與拉斯維加斯的合作共識，大家目標都不僅是本次的3年合約，都希望將F1帶起的熱潮與經濟收入，在賭城落地生根。

超高速大道戰

本週末的賭城站將會有奢華的開幕式，包含凱莉米洛、齊斯艾本等知名音樂人都會出席，所有車隊車手都會亮相，當地預期賽事每日場均湧入過十萬觀眾。F1母公司總裁表示，賭城站目標就是提高F1的商業標準，選擇在當地週六黃金時段（晚間10點）舉行夜戰，就是要將拉斯維加斯特色完美宣傳。

賭城站會是大道戰，賽道核心是著名的拉斯維加斯大道（長約2公里），賽道總長來到6.2公里，兩旁充斥著主要賭場酒店，如凱薩宮酒店等。長距離的直線道路也讓賭城站被預期是「高速大戰」，車手極速會飆破時速340公里，夜戰同時考驗著車手，過往車手都習慣是日間作息，但賭城站跑完都將跨夜（當地時間）。





賽道總長來到6.2公里，世界第三。（photo from F1 Official Facebook）

低溫夜戰

更刺激的還有天氣因素，預期比賽時氣溫僅有攝氏10度，輪胎供應商倍耐力對此指定最重抓地力的輪胎組合，但低溫難題並非抓地力強的輪胎就能解決，飆速需要車手熱胎、迅速將胎溫拉到合適區間，冷天與高速彎還是有強大外拋力，這對賭城站增添許多看點。

賽況方面，由於已來到F1本季倒數第二站，紅牛車手維斯塔潘已經封王，搭檔佩雷斯也有著積分優勢，極有可能完成紅牛車隊史上首度年度一二名坐收。賭城夜戰正賽將在台灣時間週日下午2點開跑，總計50圈，車迷千萬別錯過。

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