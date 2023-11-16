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日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

名列日本羽球大師賽女單第4種子的我國「一姊」戴資穎，今天面對首度碰頭的泰國對手猜萬（Lalinrat Chaiwan），克服首局失誤較多狀況，以21：18、21：15出線，成為首位拿到8強門票的台將。

日本大師賽是今年才增設的BWF超級500賽事，總獎金42萬美金，小戴首輪碰世界排名58的水津愛美，只花29分鐘就以直落2奪下勝利。今天同樣面對第一次碰頭的猜萬，小戴首局有些慢熱，但克服3度落後3分劣勢，17：18時連拿4分、奪下首局勝利。

首局以反手斜線殺球直接拿下局點的小戴，第二局先握有8：5領先，雖遭世界排名71的猜萬趕上、技術暫停時取得11：10優勢，小戴在13：14時連拿4分逆轉，最終在第一個賽末點就以直線殺球拿下勝利，以21：15拿下勝利．

小戴亞運後展開連3站的歐洲賽程，北極站和丹麥站都停在8強，法國站勇闖決賽才敗給中國大陸老對手陳雨菲，無緣本季第3冠。休息兩周回到亞洲，小戴今天只花32分鐘就晉級8強，也成今天首位奪勝的台將。

寶島羽將共有14組選手闖進第2輪，今天率先登場的混雙葉宏蔚李佳馨、張課琦／李芷蓁都落馬，女單另名台將梁庭瑜不敵泰將蘇妮妲（Supanida Katethong），小戴為台將開出紅盤，接續包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易等中華隊好手都要上陣搶勝。

葉宏蔚 李佳馨 陳雨菲

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