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日本羽賽／29分鐘拍下地主小將 戴資穎速過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF超級500系列的日本羽球大師賽今天全面開戰，我國「一姊」戴資穎首戰碰地主20歲小將水津愛美，僅花29分鐘就以21：8、21：13迎接勝利，在新年新增設的賽事開出紅盤。

世界排名第4的小戴，首度遭遇世界排名58的水津愛美，小戴開賽先連拿4分，接續領先一路擴大，技術暫停時已握有11：2絕對優勢，順利以21：8先下一城；第二局小戴也一路掌控戰局，12：9時連拿4分擴大領先，儘管20：10時連續錯過3個賽末點，最終仍以21：13收下勝利。

前一站在法國公開賽打進決賽的小戴，休息兩周迎接日本大師賽，今天輕鬆過頭關，明天第二輪將碰泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ），8強假想敵是月初剛在德國海洛公開賽封后的華裔美籍女將張蓓雯。

日本大師賽是今年才增設的BWF超級500賽事，總獎金42萬美元，本周在熊本點燃戰火，女單32籤共有10名台將，在小戴輕鬆晉級前，白馭珀不敵南韓「世界球后」安洗瑩、黃宥薰敗給大陸名將陳雨菲，加上宋碩芸不敵西班牙前球后馬琳，許玟琪也敗給地主美女大堀彩，只有梁庭瑜打下勝場。

安洗瑩 許玟琪 陳雨菲

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