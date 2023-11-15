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ATP年終賽／撞牆期來了？ 「小蠻牛」再輸一場恐出局

台灣醒報／ 台北報導
西班牙20歲小蠻牛艾卡列茲年終賽首戰又輸球，這位2023年溫網冠軍真的遇上撞牆期了嗎？ 法新社
西班牙20歲小蠻牛艾卡列茲年終賽首戰又輸球，這位2023年溫網冠軍真的遇上撞牆期了嗎？ 法新社

男網史上最年輕的世界第一、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）遇上撞牆期？

正當大家以為20歲的溫網冠軍阿爾卡拉斯將直接宰制網壇，男網年度大戲年終賽首戰，他卻不敵澤瑞夫，下一戰再輸就要出局。美網四強拍落小蠻牛的「梅總」梅德維夫認為，這是他預期的撞牆，關鍵是多快恢復；而歐洲體育分析師柯瑞賈持不同觀點，說網壇過度解讀小蠻牛的每一敗。

最年輕球王

年僅20歲的西班牙神童「小蠻牛」阿爾卡拉斯是這兩年網壇風雲人物，他2018年轉職業後，迅速上爬，以19歲稚齡於2022年美網封王，成為攻上世界第一積分最最年輕者（19歲又4個月），第二年輕的美網冠軍與大滿貫賽冠軍（分別僅次於1990年山普拉斯、2005年蠻牛納達爾）。今年7月中旬，小蠻牛更在溫網力退尋求5連霸的「約帥」約克維奇，抱走人生第一個溫網、第二個大滿貫冠軍。

正當人們以為20歲的小蠻牛將以坐火箭速度、宰制男網時，他連續幾項賽事折翅：加拿大大師賽8強出局、辛辛那提大師賽決賽敗給約帥、美網四強輸給梅總、中國網球賽四強出局、上海大師賽16強出局、巴黎大師賽更是32強收工。反觀溫網敗走的約帥，這段期間內參賽即奪冠，包含辛辛那提大師賽、美網以及巴黎大師賽。

小蠻牛何時復活？

來到年度大戰ATP年終賽，小蠻牛狀態仍舊沒回溫，首戰就敗給澤瑞夫，下一戰要是再輸給盧布列夫、將會提前小組賽出局，「小蠻牛怎麼了」引發熱議。根據《體育之星報》報導，與小蠻牛分在同組的梅總首戰輕取盧布列夫，接受賽後採訪談到小蠻牛，表示雙方在美網交手時他就觀察到，小蠻牛當前狀態不佳是可預期的。

梅總指出，網球是非常棘手且刁鑽的運動，小蠻牛的節奏打得有些緩慢，並不像過去一年如此的有自信，「（撞牆期）這並非什麼大事，每一位球員都會遇到，強如約帥在年輕時也遇到過，關鍵是小蠻牛何時恢復自信、找回狀態，可以快速在年終賽恢復，還是要等到明年漫長的賽事？」

不過，歐洲體育分析師、小蠻牛的西班牙同胞柯瑞賈抱持不同觀點，他認為網壇過度解讀小蠻牛的每次落敗，在擊敗約帥拿下溫網冠軍後，整個夏季以來他背負太多期待，好像沒奪冠就是失敗一樣。實際上，小蠻牛至今仍是男單積分榜第二，連兩年度都有大滿貫冠軍進帳，這並非任何一個20歲小將都能做到的。

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美網 溫網 柯瑞

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