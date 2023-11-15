高球／中信女將吳佳晏 日次巡奪獎金后

今年甫加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏，初登日本女子職業高爾夫次級巡迴賽即表現優異拿下3冠，經JLPGA官方網站公告，吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。

被譽為「最強新人」的吳佳晏，14歲時即寫下台巡賽最年輕冠軍得主的紀錄，並曾拿下美國女子業餘高球錦標賽前4強，2020年轉為職業球員後表現穩定，今年起征戰日次巡大有斬獲，至今共獲得3座日次巡冠軍，11日「山口周南女子盃」拿下並列第2名成績後，以總獎金近2500萬日圓，確定奪下今年獎金后座。

吳佳晏表示，剛到日本時不會說日文、環境也較陌生，容易緊張，在家人的陪伴下逐漸適應日本球場及氛圍，不僅訓練時更專注、比賽更有自信，亦結交許多好友，「很開心旅日第一年繳出好成績，將繼續增強體力及精進推桿能力，希望明年在正巡賽事能取得勝利。」吳佳晏特別感謝中國信託銀行的支持、後援及球迷的鼓勵，是讓她持續成長的支柱與動力。

中國信託2011年起支持優秀有潛力的女子高爾夫選手，目前「中國信託女子高爾夫之星」女將共計15名，今年選手們頻傳捷報，共奪得5座冠軍，除吳佳晏獲得3座日次巡冠軍，殷小雯於美次巡Epson Tour的「野馬女子高爾夫菁英賽」封后，侯羽薔則於台巡「2023緯創女子公開賽」奪下職業首冠。