日本羽賽／扳倒亞運金牌 「楊肉盧」晉男雙16強

台灣組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在日本羽球大師賽男雙首輪登場，以16比21、21比18、21比16逆轉擊敗杭州亞運金牌的印度組合蘭基雷迪與謝提，與女雙李佳馨、鄧淳薫攜手前進16強。

在日本熊本市舉行的日本羽球大師賽屬於超級500系列，今天展開首日賽事。

楊博涵與盧敬堯今年儘管曾拿下台北公開賽亞軍，並在8月澳洲公開賽闖進4強，但自9月中國公開賽以來，連續6站賽事在首輪出局。

「楊肉盧」睽違3週再度重返國際賽場，日本大師賽男雙首輪迎戰頭號種子、杭州亞運金牌的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（ChiragShetty）。

兩組人馬唯一1次交手就是去年法國公開賽決賽，「楊肉盧」當時直落2輸球，今天展開生涯第2度對決，「楊肉盧」儘管以16比21丟掉首局，但隨即調整好節奏，以21比18扳回一城。

「楊肉盧」決勝局從10比7領先到被扳平，隨後穩住陣腳，以21比16迎接勝利，擺脫近期一輪遊的陰霾。

女雙部分，李佳馨與鄧淳薫歷經3局激戰，以13比21、21比18、21比19戰勝香港組合楊雅婷與楊霈霖，收下16強門票。

日本羽球大師賽明天將繼續進行首輪賽事，剛在韓國羽球大師賽奪冠的男雙組合李哲輝與楊博軒，以及獲得亞軍的王齊麟與李洋將分頭出擊，爭取16強入場券。

至於上週爆冷在韓國大師賽首輪止步的一哥周天成，將重振旗鼓，明天男單首輪將對戰地主日本選手常山幹太。