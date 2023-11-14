高球／吳佳晏日次巡賽獎金榜封后 取得明年正賽資格 

中國信託商業銀行長期支持台灣女子高爾夫選手於國際舞台勇敢追夢，甫於今年加入「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）的19歲高球女將吳佳晏，初登日本女子職業高爾夫（JLPGA）次級巡迴賽即表現優異，至今共獲得3座日次巡冠軍，11日「山口周南女子盃」（Yamaguchi Shunan Ladies Cup）拿下並列第二名成績後，經JLPGA官方網站公告，吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。

被譽為「最強新人」的吳佳晏14歲時即寫下台巡賽最年輕冠軍得主的紀錄，曾拿下美國女子業餘高球錦標賽前四強，2020年轉為職業球員後表現穩定，今年起征戰日次巡大有斬獲，6月「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」拿下首場日次巡冠軍，更接連在「嘉實多女子賽」、「中國新聞女子盃」封后，職業生涯累積得到11座冠軍，日本媒體亦曾以「出色的穩定性」讚賞吳佳晏的優異表現。吳佳晏在上周所舉辦的「山口周南女子盃」拿下並列第二、進帳獎金158萬日圓，即以總獎金近2500萬日圓，拿下今年日次巡獎金后座，2024年將勇闖正巡賽事。

吳佳晏表示，剛到日本時不會說日文、環境也較陌生，容易緊張，在家人的陪伴下逐漸適應日本球場及氛圍，不僅訓練時更專注、比賽更有自信，亦結交許多好友，「很開心旅日第一年繳出好成績，將繼續增強體力及精進推桿能力，希望明年在正巡賽事能取得勝利。」吳佳晏特別感謝中國信託銀行的支持、後援及球迷的鼓勵，是讓她持續成長的支柱與動力，希望球迷繼續為她加油。

中國信託2011年起支持優秀有潛力的女子高爾夫選手，目前「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）女將共計15名，包含旅美好手侯羽桑、侯羽薔、殷小雯、程思嘉、安禾佑、彭婕、林子涵及張子怡，旅日好手盧曉晴、石昱婷、吳佳晏、小暮千広，以及在台巡賽奮戰的丁子云、劉芃姍、張雅淳，陣容堅強。