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國華球場首創全台第一張青少年會員證！推廣高球運動向下普及

聯合新聞網／ 綜合報導
北投國華高爾夫球場攜國華體育文教基金會與HOPE高球學苑，成立台灣第一個青少年高球種子隊基地高爾夫球向下扎根。 主辦單位提供
北投國華高爾夫球場攜國華體育文教基金會與HOPE高球學苑，成立台灣第一個青少年高球種子隊基地高爾夫球向下扎根。 主辦單位提供

全台第一張青少年會員證開跑了! 長久以來高爾夫球一直與「貴族運動」、「上流社會」畫上等號，更有濃厚商業交誼色彩，許多年輕人不敢甚至是不願意踏入球場嘗試高爾夫球的魅力；在台灣，有一群有志於分享高球美好的熱血人士，全力推廣高爾夫運動向下普及化、年輕化，在北投國華高爾夫球場副董事長何麗純的號召下，國華體育文教基金會全力贊助支持，並偕同HOPE高球學苑明星教練團投入教學，「國華青少年會員證Junior membership」正式於11月18日開放招收會員，青少年通過課程及考核後便可享有滿18歲以前在國華球場擊球的青少年優惠價格（Junior Rate），全家都可以陪同下場一起共享擊球樂趣，全民都可以從「心」認識高爾夫運動的美好。

成立台灣第一個青少年高爾夫球基地 推廣高爾夫球向下普及 何麗純攜手HOPE學苑以行動支持年輕球友 讓孩子們精進球技同時提升學業

過去幾年全世界深受疫情影響，改變了多數人的生活習慣，擁有廣闊空間的高爾夫球場，即吸引許多人來訪，一方面能夠持續安心運動，保持與好友互動交流；另一方面走出戶外，親近綠地，讓人從踏上球場的那一刻起便心情開闊。

每每談起高爾夫球眼神就閃閃發光的何麗純，是台灣業界的傳奇”心”女性！這份用心致力於推廣台灣高爾夫運動已超過20年；何麗純表示：『社會大眾往往只看到選手在國際賽事發光發熱，才開始給予掌聲及關注，但從喜愛打高爾夫球到真正成為球賽選手的孩子僅是非常少數，我真正想要做的是培養更多優質小球友，現階段台灣環境並沒有豐沛的資源，幫助孩子們能夠兼顧精進球技並同時取得學業成就，青少年會員課程就是國華球場與基金會第一步的具體行動支持！』

國華球場就是第一個台灣青少年高爾夫球基地，只要國華球場每來到一位客人，球場便捐出50元給國華體育文教基金會作為推廣國華青少年會員證Junior membership的推廣基金，為青少年接觸高球運動做最直接的回饋，有了經費，更需要名師指點，HOPE高球學苑明星教練Adam分享：『除了傳授球技，更重要的是培養青少年球友正確的球品及價值觀，更希望讓他們樂在打球，而非只是為了贏得好成績，又或者是為了家長的期待而打球，只有孩子自發地為了自己的興趣而戰，他才更能夠投入在高球的世界裡，走得更遠更久，站上更寬廣的舞台！』

國華青少年會員證即日開放報名 只要認真學球、遵守球場禮儀就能享有半價優惠

國華推動青少年高球基地專案計畫的第一步，就從推出國華青少年會員證Junior membership展開，即日起年滿7歲以上未滿18歲，都可於即日起於國華高爾夫球場官網申請「國華青少年會員證」，沒有任何條件限定，只要嚮往學習高爾夫球都可以報名，課程內容由曾擁有美國LPGA教練資格、身兼球場副董的何麗純親自設計青少年高爾夫（Junior Golf Pass） 課程，並由HOPE高球學苑年輕、有活力又專業的教練團細心教授給年輕學子專業球技的培訓外，更要建立正確的價值觀，遵守球場禮儀，青少年們通過HOPE高球學苑年輕教練團執行授課及考核後，便可享有在國華球場的青少年優惠價格（Junior Rate），期待更多青少年在投入高爾夫球運動的同時，更有助於未來升學的加分項目，為台灣高球產業創造嶄新氣象，更具備國際競爭力！

無償贊助臺北市教育盃 致力提供青少年良好打球環境 青少年計劃不限招收名額 只願做拋磚之人引起迴響

針對全國十二年義務教育中，高中以下的學校推出高球向下扎根計劃，讓許多小朋友可以開始接觸到高爾夫運動，國華高爾夫球場以行動支持、招攬更多高球新血，今年無償贊助臺北市教育盃中小學高爾夫球錦標賽的參賽場地，讓青少年們從小可於最貼近台北市的一座正規18洞高爾夫球場進行訓練與比賽；北投國華高爾夫球場副董事長何麗純願做台灣高球產業界拋磚之人，結合國華基金會、球場、學苑三方資源，期盼帶動台灣高球年輕化、平價化新風潮！

運動 北市 價值觀 北投

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