PLG／鋼鐵人控遭逼離開高雄 運發局：市府與球團互動良好

PLG聯盟高雄鋼鐵人昨晚指控遭有心人士、地方勢力汙名化，球團被逼迫退出職籃、離開高雄。高雄市運發局今天回應，市府與鋼鐵人互動、合作良好，也支持鋼鐵人推廣基層籃球運動。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人昨晚在社群媒體臉書（Facebook）以「不想說再見」為題發長文，文中指控，有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段汙名化球團，意圖逼迫鋼鐵人退出台灣職業籃球聯盟、離開高雄。

今年季前籃壇盛傳PLG、T1聯盟將合併重組，據了解，鋼鐵人似乎不在合併後新聯盟的規劃球隊當中。

鋼鐵人今天再次發出聲明，除針對營運資金再次解釋，表示現行外資是經由經濟部投審會審批核准，一切合乎法規，球團也強調：「至今仍有居心不良的有心人士針對資金結構在外造謠生事，甚至在協會聯盟內部，也有人緊抓著這點說事，對我們提出不公平的要求，擺明就是要打壓排擠鋼鐵人。」

高雄市運動發展局表示，市府對扶植職籃向來不餘遺力，也支持鋼鐵人推廣基層籃球運動，深耕在地籃球文化。去年鋼鐵人球團組隊參加高雄馬拉松10公里變裝秀，日前運發局也邀請鋼鐵人參加心智障礙運動會，現場與運動選手互動熱絡。

鋼鐵人透過聲明表示，若是經營不善或技不如人被市場淘汰，球團沒有話說；但如果是因為這些不公平、不合理的藉口來打壓排除，球團絕對不能也不會接受，更不會輕言放棄，「我們將堅持我們的初衷和理念持續奮鬥，在高雄這遍主場土地上深耕貢獻。」