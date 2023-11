環太平洋自由潛水賽 詹凱翔動態無蹼平潛破全國紀錄

「環太平洋自由潛水泳池賽」在台中市北區運動中心落幕,今年共有史上最多的220名選手參賽,其中地主好手詹凱翔在動態無蹼平潛項目以190公尺成績締造新的全國紀錄。

「環太平洋自由潛水泳池賽(2023 AIDA PacificRim Cup,PRC)」是亞洲重要賽事之一,期望透過在台灣舉辦國際賽,促進國內外選手交流,也希望能藉由比賽提升國內自由潛水運動風氣。

台灣好手詹凱翔在「動態無蹼平潛項目(Dynamicwithout fins,DNF)」,以190公尺打破原本由黃華揚去年締造182公尺的全國紀錄;女子組部分,謝新英則以137公尺再度微幅刷新自己保持的136公尺紀錄。

另外,詹凱翔還在「靜態閉氣」項目以驚人的7分01秒奪冠。

至於「動態雙蹼平潛(Dynamic with Bi-fins,DYNB)」項目,香港選手黃俊煒以207公尺打破香港紀錄,但冠軍是由台灣的李柏彥、馬翊蓁分別以215公尺及184公尺稱王封后。

這次賽事220名選手在3天內共進行超過520次潛水,讓受邀來台的自由潛水組織(InternationalAssociation for the Development of Apnea,AIDA)安全委員會召集人薩瓦(Savvas Savva)也稱讚說:「台灣絕對有能力辦好一場世界級規模的比賽。」

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示,面對選手質與量都快速成長的競賽環境,協會必須勇於嘗試、不斷挑戰並突破困難,希望可以不負所託,繼續成為選手縱情享受的舞台。