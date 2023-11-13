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環太平洋自由潛水賽 詹凱翔動態無蹼平潛破全國紀錄

中央社／ 台北13日電
環太平洋自由潛水賽，詹凱翔動態無蹼平潛破全國紀錄。 協會提供
環太平洋自由潛水賽，詹凱翔動態無蹼平潛破全國紀錄。 協會提供

「環太平洋自由潛水泳池賽」在台中市北區運動中心落幕，今年共有史上最多的220名選手參賽，其中地主好手詹凱翔在動態無蹼平潛項目以190公尺成績締造新的全國紀錄。

「環太平洋自由潛水泳池賽（2023 AIDA PacificRim Cup，PRC）」是亞洲重要賽事之一，期望透過在台灣舉辦國際賽，促進國內外選手交流，也希望能藉由比賽提升國內自由潛水運動風氣。

台灣好手詹凱翔在「動態無蹼平潛項目（Dynamicwithout fins，DNF）」，以190公尺打破原本由黃華揚去年締造182公尺的全國紀錄；女子組部分，謝新英則以137公尺再度微幅刷新自己保持的136公尺紀錄。

另外，詹凱翔還在「靜態閉氣」項目以驚人的7分01秒奪冠。

至於「動態雙蹼平潛（Dynamic with Bi-fins,DYNB）」項目，香港選手黃俊煒以207公尺打破香港紀錄，但冠軍是由台灣的李柏彥、馬翊蓁分別以215公尺及184公尺稱王封后。

這次賽事220名選手在3天內共進行超過520次潛水，讓受邀來台的自由潛水組織（InternationalAssociation for the Development of Apnea，AIDA）安全委員會召集人薩瓦（Savvas Savva）也稱讚說：「台灣絕對有能力辦好一場世界級規模的比賽。」

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，面對選手質與量都快速成長的競賽環境，協會必須勇於嘗試、不斷挑戰並突破困難，希望可以不負所託，繼續成為選手縱情享受的舞台。

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