「環太平洋自由潛水泳池賽」誕生4紀錄，詹凱翔寫亞洲新歷史

全台最具規模的指標性自由潛水泳池賽事「環太平洋自由潛水泳池賽」（2023 AIDA Pacific Rim Cup）本日（11/12）於台中市北區運動中心結束。PRC是我國最具規模的賽事活動，更是亞洲重要賽事之一，本會期望透過在台灣舉辦國際化的比賽，促進國內外選手交流，也希望能藉由比賽提升國內自由潛水運動風氣，帶動我國自由潛水實力整體提升。

本年為第五屆舉辦，共有220位選手參加響應，再次創下我國自由潛水賽事紀錄，更是世界規模最大的自由潛水賽事，突顯自由潛水作為許多民眾重要的運動及親水方式已經具有相當人口規模。

本賽事共產生四項新紀錄，其中詹凱翔寫下亞洲新歷史

本次賽事的重頭戲集中在動態無蹼平潛項目（Dynamic without fins, DNF），分別有男子組選手詹凱翔與女子組選手謝新英突破國家紀錄並奪得該項目第一名，其中詹凱翔190公尺的成績，不只刷新由黃華揚於2022年創造182公尺的國家紀錄，更打破由中國籍選手寫下的亞洲紀錄，成為繼許越翔後下一位在泳池競賽項目獲得亞洲紀錄保持人頭銜的選手；而謝新英則以137公尺的成績自己突破自己，微幅刷新由個人保持的136公尺國家紀錄。

在國外選手方面，則有馬來西亞籍男子選手林順發則在動態平潛無蹼項目以115公尺刷新馬來西亞紀錄，另外，動態雙蹼平潛（Dynamic with Bi-fins, DYNB）一項，也有香港籍男子選手黃俊煒在以207公尺的成績突破香港紀錄，不過桂冠則是由我國男子選手李柏彥與女子選手馬翊蓁分別以215米及184米的成績摘下。

在動態有蹼平潛（Dynamic with fins, DYN）一項，是由我國名將黃華揚及韓國女將Suwon Kim奪冠，而靜態閉氣（Static, STA）項目再度由選手詹凱翔斬獲項目男子組冠軍，女子組第一名的選手劉宇涵則以6秒之差與國家紀錄失之交臂。

綜合本次賽事積分，男子組毫無懸念地由詹凱翔以297.3分稱霸，女子組部分則是馬翊蓁以236.9分勇奪賽事冠軍。本年度總冠軍寶座則由積極參與賽事的賽場常勝軍楊仁宏、林昕儒兩位選手奪下。

AIDA安全委員會召集人稱讚台灣：規格、品質世界一流

本場賽事220名選手三天共進行超過520次潛水，為維持賽事公平及嚴謹性，工作人員各個上緊發條，行雲流水的流程以及專業的賽事安全規劃讓受本會邀請來台執判本賽事的裁判長、AIDA的安全委員會召集人Savvas Savva先生忍不住稱讚，他對於台灣能夠流暢並且精練地完成一場如此困難的比賽感到不可思議。

他說：「台灣絕對有能力辦理世界自由潛水錦標賽，甚至我可以說，辦世錦賽可能還比較簡單一些」，「台灣絕對有能力辦好一場世界級規模的比賽」，不過也因為希望能夠更專業、更公平，工作團隊更嚴格地落實賽場管理規範，導致有部分選手因為沒有注意到相關賽場規定而失格的狀況，甚是可惜。

整體而言，本場賽事再度為台灣辦理自由潛水比賽的品質設下高標，本會秘書長吳秉宥表示：「面對選手的質與量都快速成長的競賽環境，我們必須勇於嘗試、不斷挑戰並突破困難，希望可以不負所託，繼續成為選手縱情享受的舞台」。