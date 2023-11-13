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自行車／「雙進天堂路」看到這樣的美景累也值得了

運動筆記／ Tina Tsai

因為想一次享受「昆陽-武嶺」和「大禹嶺-武嶺」的美景，星期天一早6點從清境民宿出發，原本計畫車子放在昆陽開始騎，但是停車位繞了再繞就是沒有😔，只好改變計畫把車開到大禹嶺停⋯⋯路程中感受車外的溫度，手機顯示10度以下😰內心開始動搖了⋯⋯但佳龍說保暖可以「騎就對了」

車子停在大禹嶺的地方那時候太陽終於露臉溫暖許多⋯⋯那就Go吧

一開始沒多久到了輪胎牆這邊真的陡～～～不知道是體力退化太多，還是衣服穿了太多太重(5件)，騎沒多久喘到不行，立刻停車休息，雖然當下10度左右，但佳龍已滿頭大汗，立馬變裝短褲+短袖

雖然路一直陡個不停，但旁邊的風景美呆了👍

我們固定拍照點路牌「37.6」

合歡北峰登山口

小風口遊客中心

說不累是騙人的⋯⋯趕快休息拍照📷

海拔3000

之前的3158咖啡

接下來就剩下1.5公里到武嶺，我的天🤦🏻‍♀️真的好硬，一方面海拔高呼吸更喘，太累了再停😂反正我們是來玩的😂不急不急⋯⋯終於武嶺到了

趁著沒有起霧多拍幾張後準備下滑到昆陽

最高公鹿🦌

結果在這邊玩起來，差點忘了還有昆陽到武嶺的天堂路2公里要騎😅

不知道是不是大禹嶺剛騎完，突然覺得這段好像親民很多🤣大禹嶺真的讓我腿軟不知道多少次🥺終於我們又到了武嶺…

接下來我也不知道要說困難還是簡單，因為10公里的下滑，天氣冷皮皮剉，結果！外套防風效果太強大，下滑完全沒冷到👍終於回到我們的車子🚗回到民宿…買了炎術

李仔哥爌肉飯

準備北上回家，迎接最硬的「塞車」行程😔這次的「雙進天堂路」總長24公里爬升1000左右，大禹嶺這段真的是「超硬」，但風景超美👍絕對值得啦！想想還好從大禹嶺出發，不然我可能沒勇氣下滑10k再爬回來😂

能這樣騎車邊騎邊玩邊看風景，我想這就是為什麼我喜歡「騎車」的最大原因❤️

前一天中午去爬了「40號小百岳-聚興山」，以為很親民，結果也是爬到滿身大汗😂

爬完再來日月潭「晃」一圈

這個假日真的「活動力十足」😄

自行車 武嶺

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