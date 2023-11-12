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韓國羽賽／李哲輝楊博軒力克「麟洋配」 男雙奪冠

中央社／ 台北12日電
李哲輝／楊博軒。 法新社
李哲輝／楊博軒。 法新社

台灣組合李哲輝與楊博軒今天在超級300系列韓國羽球大師賽男雙決賽，面對自家人王齊麟李洋，憑藉犀利攻勢，僅花35分鐘，以21比17、21比19獲勝，本季首冠開張。

東京奧運金牌組合王齊麟與李洋目前世界排名第11，在前一站德國海洛公開賽拿下亞軍後，在時差與體能考驗下，這次在韓國大師賽連過4關，包括在4強賽淘汰自家人李芳任與李芳至。

李哲輝與楊博軒則在4強賽擊敗今年世錦賽金牌、韓國組合姜敏赫與徐承宰，闖進決賽，台灣提前確定包辦男雙冠、亞軍。

2組台灣男雙在決賽狹路相逢，雙方過去4度交手，「麟洋配」拿下前3戰勝利，但最近1次在10月丹麥公開賽碰頭，「麟洋配」以直落2落敗。

「李楊配」今天開賽來勢洶洶，「麟洋配」陷入苦戰、以6比10落後，趁著「李楊配」主動進攻失誤增加，「麟洋配」連追3分、拉近比分。

「麟洋配」在技術暫停過後一度反超，但「李楊配」在快節奏的攻防戰中再度占據上風，以21比17先下一城。

「李楊配」次局憑藉著強勢進攻，屢屢突破「麟洋配」防線，取得9比3領先，「麟洋配」持續追趕，並在局末化解2個賽末點、追成19比20，但最終無功而返，「李楊配」以21比19帶走勝利，奪得本季首冠，「麟洋配」連2週名列亞軍。

李哲輝與楊博軒今年10月高雄大師賽曾叩關決賽，以亞軍作收，最近一次在超級系列賽攜手奪冠得追溯至2019年3月中國陵水羽球大師賽，也是2人2019年合拍後首冠，今天這座冠軍則是第2度在超級賽聯手捧冠，並終結4年多以來的冠軍荒。

羽球 李洋 王齊麟

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