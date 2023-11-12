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台東國際衝浪國內長板賽成績揭曉 韓宗軒、潘美心奪冠
「2023台灣國際衝浪公開賽」6日開幕，今天閉幕，歷經多日競賽成績陸續出爐。縣府指出，國內職業男子長板賽由韓宗軒拿下第一名，女子組則由潘美心奪冠，今年在東北季風吹襲下，長板賽組戰況激烈，參賽選手拚勁十足，獲得評審委員一致稱讚。
今年賽事同時舉辦國內職業長板衝浪賽及WSL（世界衝浪聯盟）QS5000男女短板積分賽，日本、澳洲、紐西蘭、印尼、英國 、韓國、巴西、瑞典、菲律賓等10國、近200位選手參賽。
國內職業男女組別長板賽昨天下午登場，男子長板賽共有韓宗軒、王浩恩、韓宗霖及陳東銘等4名選手晉級決賽，經過兩輪廝殺，韓宗軒以過人技巧奪冠。
國內職業女子長板賽則由潘美心、曾思棋、曾嘉玲及陳皆美對決，4人發揮實力全力奮戰，最後由潘美心脫穎而出，拿下國內女子組長板冠軍。
台東縣政府表示，國際衝浪公開賽今天進入最後一天賽程，將會產出QS5000積分巡迴賽冠軍選手。此外。今晚仍有衝浪音樂會，包括兄弟職責、發熱帶樂團、溫蒂漫步、無妄合作社及八十八顆芭樂仔等樂團將輪番登場演唱。
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