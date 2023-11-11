快訊

加入加薩論戰！馬斯克直言：若殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

火山恐噴發？10月底已逾2萬次地震 冰島宣布進入緊急狀態、撤離民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定向越野／中正盃梁宇琪菁英組封后 家庭組親子同樂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梁宇琪首度參加女子菁英組。圖／中華定向越野協會提供
梁宇琪首度參加女子菁英組。圖／中華定向越野協會提供

台北市中正盃定向越野錦標賽今天在天母運動公園舉行，吸引約130名參賽選手齊聚，跑出最佳成績的的是男子菁英組冠軍王彰盟，以13分08秒完賽，女子菁英組則是國防大學的梁宇琪用13分54秒封后，首度參與成人組賽事就帶回佳績。

此次比賽組別除了男女分齡外，還有公開組、菁英組、雙人組和家庭組，報名者從10歲以下兒童到70歲銀髮族都有，也有親友、家族團體參賽，共享周末運動時光。

唯一跑進14分內的女生梁宇琪原本有機會參加下個月在香港的亞青錦標賽，但因為就讀國防大學，謹慎起見避免前往中國地區而退出培訓隊，剛好今天亞青代表隊成員也同場以賽代訓，「原本也會跟他們一起訓練，但因為離隊了所以就跟學校的隊友們來參加。」

原本是參加20歲組的她提前「越級打怪」，梁宇琪解釋，今年過後就得進軍菁英組，所以先報名這場試水溫，「想說將難度調高一點。」結果因為組內的常勝軍目前都在國家隊訓練中，她以毫無懸念之姿登頂，雖然滿意成績，但還是自曝過程有瑕疵，「開賽小失誤，第一點沒有看到細部，跑過去才發現已經通過了哨點。」

擁有定向越野校隊的國防大學今天共派出20名選手前來參賽，全力為明年5月的大專盃備戰，梁宇琪表示，因為隊上很多人平時都有參加路跑，所以體能有明顯優勢，自己是在就讀之前就曾在賽場遇到，考上學校之後，透過甄選入隊。

這項老少咸宜的運動這次也有14隊家庭組報名參賽，組數僅次於男子公開組；以31分52秒率先完賽的劉彥宏／江郁菁／劉薰接觸不到一年，第2次報名比賽就拿到冠軍，負責帶路的爸爸的劉彥宏還說，希望將這項活動推廣給更多人。

女兒劉薰今年6歲就讀國小一年級，劉彥宏表示小朋友平常休息就待在家，所以報名定向越野賽事帶她出門運動，今年解鎖過一次後就覺得滿好玩，結果第2次參加就跟著小孩帶回第一名，「今天天氣滿好，跑起來滿舒服，由我負責找地圖，她們跟在後面跑，小朋友在哨點聽到逼逼聲也覺得滿好玩的。」

延伸閱讀

何賽飛金雞封后 梁朝偉首位「3金」影帝 李雪健、黄米依男女配角

定向越野／世壯運暖身賽 Nike跑團教練奪男45歲組冠軍

定向越野／2025雙北世壯運暖身賽 Nike跑團教練奪男子45歲組冠軍

許瑋甯封后後想健身！保養「晚熱早冰」養出仙女好膚質

相關新聞

射箭／奧運資格賽摘金 林子翔為我國再搶一席次

在泰國曼谷舉行的巴黎奧運亞洲區資格賽，我國男子反曲弓好手林子翔在兩天賽事中一路過關斬將，包括今天8強賽射退印度選手後，4...

定向越野／中正盃梁宇琪菁英組封后 家庭組親子同樂

台北市中正盃定向越野錦標賽今天在天母運動公園舉行，吸引約130名參賽選手齊聚，跑出最佳成績的的是男子菁英組冠軍王彰盟，以...

亞運／吳豔妮霸氣認了亞運搶跑：又怎麼了嘛？ 網友議論

「田徑女神」吳艷妮先前在杭州亞運女子100公尺跨欄決賽時搶跑，起初不願承認，但近日她接受媒體訪問時竟然大方承認了。吳豔妮...

射箭／林子翔摘金又取奧運資格 教練：他始終努力不懈

台灣男子反曲弓射箭好手林子翔今天在泰國曼谷舉行的巴黎奧運資格賽摘金、並取得參賽門票，堪稱雙喜臨門。教練劉展明說：「子翔一...

台中市頒發7288萬元表揚全運會選手

112年全國運動會台中市代表隊頒獎表揚大會在昨天（10日）舉行，歡慶今年台中市勇奪56金52銀54銅的佳績，副市長王育敏...

慢速壘球／台北市旅北都全國原住民族錦標賽 千名選手同場較勁

「2023台北市旅北都全國原住民族慢速壘球錦標賽」今天（11日）在台北市彩虹壘球場正式拉開序幕，在歷經預賽的捉對廝殺，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。