定向越野／中正盃梁宇琪菁英組封后 家庭組親子同樂

台北市中正盃定向越野錦標賽今天在天母運動公園舉行，吸引約130名參賽選手齊聚，跑出最佳成績的的是男子菁英組冠軍王彰盟，以13分08秒完賽，女子菁英組則是國防大學的梁宇琪用13分54秒封后，首度參與成人組賽事就帶回佳績。

此次比賽組別除了男女分齡外，還有公開組、菁英組、雙人組和家庭組，報名者從10歲以下兒童到70歲銀髮族都有，也有親友、家族團體參賽，共享周末運動時光。

唯一跑進14分內的女生梁宇琪原本有機會參加下個月在香港的亞青錦標賽，但因為就讀國防大學，謹慎起見避免前往中國地區而退出培訓隊，剛好今天亞青代表隊成員也同場以賽代訓，「原本也會跟他們一起訓練，但因為離隊了所以就跟學校的隊友們來參加。」

原本是參加20歲組的她提前「越級打怪」，梁宇琪解釋，今年過後就得進軍菁英組，所以先報名這場試水溫，「想說將難度調高一點。」結果因為組內的常勝軍目前都在國家隊訓練中，她以毫無懸念之姿登頂，雖然滿意成績，但還是自曝過程有瑕疵，「開賽小失誤，第一點沒有看到細部，跑過去才發現已經通過了哨點。」

擁有定向越野校隊的國防大學今天共派出20名選手前來參賽，全力為明年5月的大專盃備戰，梁宇琪表示，因為隊上很多人平時都有參加路跑，所以體能有明顯優勢，自己是在就讀之前就曾在賽場遇到，考上學校之後，透過甄選入隊。

這項老少咸宜的運動這次也有14隊家庭組報名參賽，組數僅次於男子公開組；以31分52秒率先完賽的劉彥宏／江郁菁／劉薰接觸不到一年，第2次報名比賽就拿到冠軍，負責帶路的爸爸的劉彥宏還說，希望將這項活動推廣給更多人。

女兒劉薰今年6歲就讀國小一年級，劉彥宏表示小朋友平常休息就待在家，所以報名定向越野賽事帶她出門運動，今年解鎖過一次後就覺得滿好玩，結果第2次參加就跟著小孩帶回第一名，「今天天氣滿好，跑起來滿舒服，由我負責找地圖，她們跟在後面跑，小朋友在哨點聽到逼逼聲也覺得滿好玩的。」