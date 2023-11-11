射箭／林子翔摘金又取奧運資格 教練：他始終努力不懈

台灣男子反曲弓射箭好手林子翔今天在泰國曼谷舉行的巴黎奧運資格賽摘金、並取得參賽門票，堪稱雙喜臨門。教練劉展明說：「子翔一直都努力不懈，這次總算讓他出頭了。」

巴黎奧運資格賽今天從8強賽開始，林子翔先以6比0擊敗印度的拉伊（Tarundeep Rai），接著4強再以6比4擊敗香港的郭賢霽闖進金牌戰，儘管已提前搶下奧運門票，但林子翔在冠軍戰經過加射，再以6比5擊敗印度的博馬德瓦拉（Dhiraj Bommadevara）順利摘金。

林子翔在接受中央社記者訪問時說：「很感謝這一路來幫助我的人，才能讓我繼續在射箭這條路上努力下去，這次幫台灣取得奧運資格只是開始，接下來的選拔賽還要更努力，成為巴黎奧運的參賽選手。」

目前就讀國體大的林子翔，和台灣射箭名將「湯包」湯智鈞是明德高中國中部的同學，2人在國三時相熟，不過當時湯智鈞已是全台知名的好手，反觀林子翔很少穿上國家代表隊的戰袍。

林子翔笑說，國三他們首度一起出國比賽，是去土耳其的室內射箭賽，「這次我們又一起出國，但輪到我幫台灣搶下門票，也算是互相激勵一起求進步。」

教練劉展明則提到，林子翔一直都是很努力的選手，只可惜每次選拔賽都是落選頭，「我並不覺得這次的成功是偶然，反而是他一直堅持下來的成果。」

劉展明強調，林子翔很容易想太多，所以在場上比賽時需直接給他明確指示，「這次他算是做得很好，準備也很充足。」

儘管台灣已取得巴黎奧運射箭男、女個人，以及混合團體等3個參賽席次，但最大目標還是要拚搶滿額的團體資格。

巴黎奧運的參賽資格取得有多種方式，明年4、5、6月分別在中國上海、韓國仁川與土耳其舉行的3場比賽，將給予世界排名前2名的國家團體賽席次，如果已經取得者就會往後遞補。